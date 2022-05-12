假訊息流竄　民進黨藉短片功能Shorts、Reels推防疫指引

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針對就醫問題，李秉穎也拜託大家能「精準就醫」，以減低醫療負擔，如果只是有輕微的症狀，不需要去急診，因為急診的負擔很多。但如有重症危險因素，就要馬上就醫去做檢查，看需不需要用藥治療，包括長者、免疫功能不全的人、孕婦或有慢性疾病的人等等。
針對18歲以下的兒童，李秉穎表示，這族群通常比較輕微，大部分可居家隔離治療，但如果發現有一些重症的前兆，兒童也需要馬上到醫院去做治療。例如沒有發燒的時候呼吸急促、呼吸困難、心跳很快和心臟會亂跳。另外如果小孩子不吃不睡、有脫水的症狀，比如說12小時的尿布都是乾的，有這種情形的時候，就要趕快去就醫治療。
同時，民進黨也擷取每日中央疫情指揮中心記者會之內容，將指揮官陳時中宣佈的疫情重點，和防疫團隊所公布的最新防疫指引，剪輯成60秒內的「防疫聽時中」精華影片，並上架到Youtube與Instagram兩大社群平台，透過最新短影片功能Shorts、Reels，盼民眾能以更多元的方式，即時獲得最新且正確的防疫訊息。
民進黨表示，透過自製防疫資訊短影片，協助行政部門擴散正確防疫資訊，並且針對境外勢力、坊間流傳發布之不實訊息，能即時回應澄清。也期盼全民皆能再次以「戒慎不恐懼」的態度，團結挺過這次的疫情，早日回復日常的生活。
民進黨強調，目前正值疫情關鍵時刻，民眾對於快篩、疫苗等防疫事項高度關心，透過自製防疫資訊短影片，協助行政部門已最快時間向社會溝通最新的防疫策略、擴散正確防疫資訊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。