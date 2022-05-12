小嫻、金剛「風水組合」難長久？安格斯：分手不訝異

女星小嫻與金剛1年多戀情，無預警宣布分手，讓外界相當震撼，星座專家安格斯卻說對此不意外，他今（12）日分析兩人直播時，小嫻非常冷靜，落淚的金剛相對的較激動，推測是小嫻先提分手，加上星座一個是水象雙魚座，一個是魔羯接近水瓶座，帶有風象星座的個性，「風水組合」戀愛大不易，會分手沒有太訝異。
他稱讚小嫻生肖屬猴的個性有著天生熱情、責任心強、無法放鬆、拒絕懶惰的四大特質，「當這樣的人遇上了灑脫不羈，遊樂人間的水瓶時，頻率上目的上本就很不同調，而何守正是水瓶座，金剛也是魔羯接近水瓶，水象女對風象男，本質裡就有種：『吸睛，欣賞，羨慕，摸不透，享樂易，吃苦難』的相異感」，因此產生互相吸引。
安格斯分析，小嫻的前夫何守正是水瓶座，金剛也接近水瓶座，讓非常感性的雙魚座小嫻如此冷靜，「要嘛是因為無法改變現狀的心死（嫻正組），要嘛是已認清最好的距離的淡然（嫻剛組）」，認為她心想再努力也無法改變，所以才不再為此激動。
但是屬豬的何守正家庭緣好，會把長輩擺在伴侶之前，分散對待另一半的心力；而屬雞的金剛，話多愛給意見，脾氣好時有趣至極，脾氣壞時嘮叨擾人，生活中的原則、規矩和地雷爆點很奇怪，加上魔羯發脾氣就會關上溝通大門的極端性格，讓雙魚感到疲累，「水象和風象在一起，注定是辛苦的，但倘若是中年後的相遇，就能因成熟互補而幸福」。面對眾人勸合小嫻與金剛，安格斯斷言，風水組合大不易，相處間需要時間，還要加上耐心、諒解和愛。