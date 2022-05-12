小嫻、金剛「風水組合」難長久？安格斯：分手不訝異

女星小嫻與金剛1年多戀情，無預警宣布分手，讓外界相當震撼，星座專家安格斯卻說對此不意外，他今（12）日分析兩人直播時，小嫻非常冷靜，落淚的金剛相對的較激動，推測是小嫻先提分手，加上星座一個是水象雙魚座，一個是魔羯接近水瓶座，帶有風象星座的個性，「風水組合」戀愛大不易，會分手沒有太訝異。

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▲小嫻和金剛交往1年多，昔日非常甜蜜。（圖／小嫻臉書）

▲小嫻和金剛交往期間，多次傳出分手。（圖／翻攝小嫻臉書）

他稱讚小嫻生肖屬猴的個性有著天生熱情、責任心強、無法放鬆、拒絕懶惰的四大特質，「當這樣的人遇上了灑脫不羈，遊樂人間的水瓶時，頻率上目的上本就很不同調，而何守正是水瓶座，金剛也是魔羯接近水瓶，水象女對風象男，本質裡就有種：『吸睛，欣賞，羨慕，摸不透，享樂易，吃苦難』的相異感」，因此產生互相吸引。

安格斯分析，小嫻的前夫何守正是水瓶座，金剛也接近水瓶座，讓非常感性的雙魚座小嫻如此冷靜，「要嘛是因為無法改變現狀的心死（嫻正組），要嘛是已認清最好的距離的淡然（嫻剛組）」，認為她心想再努力也無法改變，所以才不再為此激動。

▲何守正（左）是風向星座，與雙魚座的小嫻因無法懷孕離婚。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.08.02）