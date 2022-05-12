中國不同意台灣參與WHA 外交部痛批：橫蠻打壓令人不齒
第75屆世界衛生大會（WHA）將在22日登場，但是我國至今未仍收到邀請函，衛福部長陳時中日前表示，考量疫情高峰期，將由衛福部次長李麗芬前往。中國國台辦朱鳳蓮昨日回應，台灣是中國的一部分，無權參加WHA。對此，外交部今日（12）痛批，中共以政治凌駕人民健康，罔顧人民福祉；中國共產黨政權惡劣本質與橫蠻打壓，令人不齒。
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，中國政府重彈其「一中原則」陳腔濫調，更不當曲解聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵，只是凸顯中國共產黨極權政府持續以悖離事實的謊言誤導國際社會，不斷打壓台灣人民的健康人權。在全球齊力防疫的時刻，中國政府卻無所不用其極阻撓台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及世界衛生大會，顯見中共以政治凌駕人民健康，罔顧人民福祉；中國共產黨政權惡劣本質與橫蠻打壓，令人不齒。
歐江安指出，台灣身為全球負責任的國際夥伴及重要利益攸關者，對於促進疫後復甦的能力與具體貢獻，國際社會有目共睹。近年友邦及理念相近國家支持台灣參與WHA的力道不斷增長，足證台灣參與WHA的訴求已獲國際社會強烈認同與支持。
外交部重申，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2,350萬人民；台灣人民的健康人權由我國政府來守護，中國政府無權、也無能力代勞。外交部呼籲中國政府應以負責任的態度看待全人類的衛生安全，切勿再以偏狹自私的政治考量，忽視國際社會支持台灣參與全球防疫合作的強大聲量與力量。