輕量空拍機Dji Mini 3 Pro有感進化！螢幕遙控器免連線

空拍機品牌DJI近日推出新款空拍機DJI Mini 3 Pro，這次更新有感，除了維持249克輕巧重量，還加入三向避障，包含前視、後視、下視雙目避障，首次實現無損豎拍和大角度仰拍，遙控器更有大突破，可選配置有螢幕的遙控器DJI RC，不需繁瑣的手機連線。單機（配備標準遙控器）售價為22090元，DJI Mini 3 Pro帶屏控飛機套裝售價為26690元，即日起開放預購，預計5月下旬陸續到貨。
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能拍出上帝視角的空拍機，三年前推出第一代Mini立即引發購買熱潮，全新的DJI Mini 3 Pro再度進化，搭載 1/1.3 英寸感測器，全新三向避障設計，34和47分鐘續航版本的電池，搭配全新架構雲台，實現無損豎拍、大角度仰拍，讓空拍更不受限。聯強國際資訊事業部總經理李建宗指出，DJI Mini系列除了是許多進階玩家的第二台備機，更是眾多空拍新鮮人的最佳首選。
DJI Mini 3 Pro機臂摺疊方式和機身結構均經過重新設計，不僅讓使用者收納及出行輕鬆便捷，通過改變機身傾角和增大槳葉面積，降低了風阻大幅提升動力效能，智慧飛行電池可實現長達34分鐘的續航時間，選配長續航電池可實現最長47分鐘，讓用戶告別電量焦慮。
三向避障性能，其配備前視、後視、下視雙目視覺感應系統和 ToF，更能確實安全飛行。APAS 4.0助力實現更好的自主路徑規劃及靈敏避障，可自動探測並躲避飛行路徑中的障礙物。Mini 3 Pro 身形雖小，帶來最高可抗 5級風。
DJI Mini 3 Pro 搭載 1/1.3 英寸影像感測器，新增雙原生 ISO，支援直出 HDR 影像，更高的動態範圍令明暗部位細節得以保留。配備 f/1.7 超大光圈， 2.4μm，最高可錄製 4K/60fps影片，拍攝 4800 萬像素 RAW 格式照片，支援1080p/120fps 慢動作攝影，還新增D-Cinelike色彩模式，為創作者提供更廣闊的調整空間。全新雲台設計，首次實現無損豎拍和大角度仰拍，還支援焦點跟隨，配備智慧跟隨、聚焦、興趣點環繞三種跟拍模式，將主角始終鎖定在 C 位。Pro級玩法的大師鏡頭、延時攝影功能首次在 Mini 系列實現，讓飛機自主完成複雜運鏡，降低使用者創作門檻。
此外，專為DJI Mini 3 Pro打造的輕量化帶螢幕遙控器 DJI RC，簡便的操作讓創作者告別繁瑣的手機連線，大幅提升起飛效率，不用擔心飛行到一半被莫名的電話打斷，專注創作並享受飛行樂趣。