快篩陽即確診今上路！北榮官網「視訊、一般」掛號全死當
因應疫情，中央流行疫情指揮中心宣布，今（12）日起「居家隔離、自主防疫及居家檢疫期間」對象，若快篩陽性者視同確診，經視訊診療後確認結果後，即可安排收治隔離，不過上午有醫院傳出預約診療塞車情形，台北榮總官網預約掛號區死當，不只快篩陽性遠距視訊門診無法順利掛號，連一般門診掛號也當機，畫面不斷跳出請重新操作警示。
據了解，台北榮總在5/4就已在視訊門診掛號區設置「快篩陽性遠距視訊門診」，今日起開放上午、下午各25門診預約，只要年滿18歲就可以掛號，掛號費100元。但才上路首日，上午就頻頻傳出有當機的狀況，不只快篩陽性遠距視訊門診無法順利掛號，連一般門診掛號也當機，讓民眾相當困擾。
最新狀況消息指出，北榮官網已修復完成，目前已可以正常掛號此，至於當機原因，北榮表示，初步瞭解為掛號系統程式更新發生問題，為造成民眾不便致歉。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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