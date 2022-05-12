李孟居被控台諜仍無法返台 議員喊話中共：讓他回台灣
李明哲回台了，但還有被中共指控是台諜的屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居，去年出獄後，卻因附加刑無法離開中國，高雄市議員林智鴻今（12）日在臉書聲援指出，李孟居是他的友人，應該也是人類史上第一位說「加油」就變成間諜的人，他也向中共當局喊話，既然李孟居已服刑出獄，請讓他回台灣跟家人團圓，與朋友相聚吧。
林智鴻表示，2019年被自己的「好奇心殺死一隻貓」，除了到香港反送中和平集會現場對民眾說加油外，也在中共面對香港民眾做武力集結時刻，隨手拍了入住飯店外新聞報導公開的車輛畫面，就這樣被中共指控是間諜，入獄服刑。
林智鴻強調，李孟居應該是人類史上第一位說加油就變成間諜的人物，他在去年已經服刑結束離開監獄，但目前在服附加刑。大家沒有聽錯，中共還有附加刑這種事，造成他出獄卻不能回台，持續受到中共監控中。
「李明哲回來了，也該讓李孟居回來了！」林智鴻向中共當局喊話，李孟居就是對任何事充滿好奇，很善良無害的一個人，沒事就去照顧一下流浪狗和視障人士，也會找大學生跳街舞，有時候言行無厘頭，講的笑話讓人搖頭，他根本不是間諜的料，既然已經服刑出獄，請中共當局讓他回台灣跟家人團圓，與朋友相聚吧。