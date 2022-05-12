王俐人穿爆乳婚紗緊貼老公！浪漫風滿足當公主的夢想

45歲女星王俐人跟小7歲的演員林琮軒Ryan，去年底登記結婚，卻因工作滿檔與疫情因素，尚未舉辦婚禮，還好甜蜜的小倆口四月順利拍攝完婚紗，她換上多套禮服，宛如星空下的美麗公主，和老公在一起超級登對，夢幻的視覺呈現讓新婚夫妻相當滿意，王俐人一圓對童話浪漫婚紗照的幻想，直說是「美夢成真」！





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▲王俐人和老公換穿多款婚紗，風格相當夢幻。（圖／凱瑟琳婚紗提供）

▲王俐人（右）與老公林琮軒去年結婚，目前尚未舉辦婚禮。（圖／凱瑟琳婚紗提供）

王俐人坦言從答應求婚之後，情緒過度興奮、幸福，有種太快樂的茫然感，尤其要不要拍婚紗照，就讓兩人討論很久。為了完美呈現婚紗照，王俐人笑說，本來想要努力瘦身，但運動已經來不及，所以靠飲食維持體態，還揪老公天天敷臉，特別加強保濕完美臉蛋。





王俐人花了一番苦工選擇婚紗，白紗還特別選了浪漫的兩款，一套浪漫的「白紗蓬裙」是台灣精品婚紗設計師的作品，立體多層次的卡肩搭配桃心領的領型，將手臂跟肩型修飾的更加纖細，如雲朵般的蓬紗大圓裙，讓她成為電影中的公主。





▲王俐人精心挑選婚紗，滿足當公主的夢想。（圖／凱瑟琳婚紗提供）

▲白紗蓬裙讓王俐人看起來手臂纖細，將身形修飾得更好。（圖／凱瑟琳婚紗提供）

另一套是選用台灣設計師製作的「魚尾款白紗」，屬於低調奢華的風格，珍珠白的白紗禮服上面用水晶鑽與琉璃珠點綴，延伸到裙襬上，搭配蕾絲更顯得奢華；海鷗領小露性感卻不失優雅，卡肩設計上面還有琉璃珠串成的流蘇點綴，增添浪漫與靈動的感覺，她特別喜歡這套婚紗的修身效果剛剛好，而且還小露性感卻不失甜美的巧思。





▲王俐人這套「魚尾款白紗」屬於低調奢華的風格，珍珠白的白紗禮服上面用水晶鑽與琉璃珠點綴，延伸到裙襬上，搭配蕾絲更顯得奢。（圖／凱瑟琳婚紗提供）

王俐人表示晚禮服最喜歡就是凱瑟琳婚紗攝影的自有品牌「Bella手作禮服」，這套是品牌設計師 Catherine K 的得意之作，延選法國進口的頂級手染立體雕花蕾絲，遍布整套淡粉色的晚禮服，光試穿當下就讓她心花怒放，熱愛歐風的她，直說高腰與蓬裙的設計，讓她覺得自己就是童話故事中的公主，滿足了她的少女心。





▲王俐人最喜歡這套婚紗，讓法國進口的頂級手染立體雕花蕾絲遍布整套淡粉色的晚禮服。（圖／凱瑟琳婚紗提供）

男主角林琮軒則化身帥氣白馬王子，身上的西服也相當吸睛，他選擇的三套西服都有搭配老婆王俐人的婚紗禮服，顯得格外登對，雖然這次的閃婚讓婚紗照規劃有點倉促，但因為有專業的攝影團隊跟凱瑟琳婚紗團隊，讓兩位安心又開心的完成，直說好像完成蜜月旅行一樣，相當幸福。



