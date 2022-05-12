PLG／新北國王主題週！限定29行政區專屬徽章客製化燙片

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在「新北人 戰出來 Crown Your District」主場週，新北國王將在新莊體育館掛上所有29面行政區大旗，在新莊城堡內凝聚新北市的力量，在5月14、15日兩天一起迎戰高雄鋼鐵人與新竹街口攻城獅，以及即將到來的季後賽！
驕傲地告訴大家你來自哪裡！主場限定「行政區徽章客製化燙片」
新北國王將在新莊城堡推出「行政區徽章客製化燙片」服務，凡購買任何新北國王服飾類商品，即可前往客製化區燙片，將你來自的行政區驕傲的穿在身上，把最高榮耀展現出來！
本週末也將推出全新商品，29個行政區紀念小掛旗、圓形磁鐵、徽章等商品，以及復古棒球元素結合籃球現代語言碰撞出屬於國王的復古系列商品。只要現場消費滿$5,000，即贈行政區三角錦旗，更多商品優惠活動就在新莊城堡！
新北國王合作夥伴Audi，除了將在5月14日中場遊戲登場之外，來勢洶洶的極致旗艦休旅 The new Audi e-tron S Sportback 將於本周六於新莊體育館應援新北國王一起迎接鋼鐵之戰，性能掛帥的 S 標誌，喚醒對速度的渴望；運動化的外觀與豪華內裝，詮釋狂野與細膩並進的精準過彎。
海霸王則將在5月15日中場活動進行Logo Shot大挑戰，幸運的球迷將獲得一個禮拜（7晚）的住宿券，不分平假日，適用於全台海霸王集團飯店，歡迎球迷來挑戰！