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PLG／新北國王主題週！限定29行政區專屬徽章客製化燙片

▲新北國王為新北市全部29個行政區設計專屬logo。（圖／新北國王提供）
▲新北國王為新北市全部29個行政區設計專屬logo。（圖／新北國王提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-05-12 14:12:29

在去年10月成軍記者會，新北國王籃球隊為新北市9個行政區推出專屬logo，希望藉此讓新北市民驕傲告訴大家「我來自哪裡」。到例行賽最後階段，新北國王於5月14、15日主場週，將推出其餘20個行政區專屬logo，號召「新北人 戰出來」與新北國王征戰賽季的尾聲，一起「Crown Your District」！

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新北市擁有29個行政區、410萬人口，是全台最有潛力的城市之一，不過屬於最大移居城市的新北市，居民未必對於居住城市擁有認同感，因此新北國王為全部行政區設計專屬logo，期盼藉此讓大家以自己的居住城市為傲。隨著全部的行政區logo釋出，象徵新北市是屬於大家的王國，居住在這個城市的居民們，我們都是國王！

在「新北人 戰出來 Crown Your District」主場週，新北國王將在新莊體育館掛上所有29面行政區大旗，在新莊城堡內凝聚新北市的力量，在5月14、15日兩天一起迎戰高雄鋼鐵人與新竹街口攻城獅，以及即將到來的季後賽！

▲新北國王主場限定「行政區徽章客製化燙片」服務。（圖／新北國王提供）
▲新北國王主場限定「行政區徽章客製化燙片」服務。（圖／新北國王提供）
驕傲地告訴大家你來自哪裡！主場限定「行政區徽章客製化燙片」

新北國王將在新莊城堡推出「行政區徽章客製化燙片」服務，凡購買任何新北國王服飾類商品，即可前往客製化區燙片，將你來自的行政區驕傲的穿在身上，把最高榮耀展現出來！

本週末也將推出全新商品，29個行政區紀念小掛旗、圓形磁鐵、徽章等商品，以及復古棒球元素結合籃球現代語言碰撞出屬於國王的復古系列商品。只要現場消費滿$5,000，即贈行政區三角錦旗，更多商品優惠活動就在新莊城堡！

新北國王合作夥伴Audi，除了將在5月14日中場遊戲登場之外，來勢洶洶的極致旗艦休旅 The new Audi e-tron S Sportback 將於本周六於新莊體育館應援新北國王一起迎接鋼鐵之戰，性能掛帥的 S 標誌，喚醒對速度的渴望；運動化的外觀與豪華內裝，詮釋狂野與細膩並進的精準過彎。

海霸王則將在5月15日中場活動進行Logo Shot大挑戰，幸運的球迷將獲得一個禮拜（7晚）的住宿券，不分平假日，適用於全台海霸王集團飯店，歡迎球迷來挑戰！

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