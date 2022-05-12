神經損傷多元智慧復健　雲端機器人幫大忙

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北市聯醫陽明院區復健科主治醫師陳慧娟表示，智能上肢訓練機器人是使用感測器和智慧演算法來識別患者何時不能進行運動，並根據需要，輔助患者的手臂來成功實現運動目標；標準化感測器和電機資料，評估患者關節活動度、力量、張力、動作控制等狀況，收集的結果用於分析和記錄患者的狀態和治療進展，制定個人化訓練課程
為增加復健趣味性，系統還設有遙控車、射擊等遊戲，藉由立即性的視覺、聽覺回饋，達到手指動作幅度、反應速度、協調性及手部肌力的進步。
全自動下肢訓練機器人 即時感覺回饋增效果
陳慧娟說明，全自動下肢訓練機器人系統，由「外骨骼式下肢步態矯正驅動裝置」、「動態體重支撐系統」、和「醫用跑臺」組成，使用者配戴外骨骼，並在指導下，於醫用跑臺上完成步態訓練。
系統在正式啟動訓練時，會對使用者進行運動功能及配合度的評估，機器會根據報告，適應使用者的運動規律，實現肌肉功能和整體平衡的鍛鍊，提供最符合人體生理特點的步態訓練模式，並適時提供反饋和協助調整，保護使用者的安全、幫助使用者達成有效的訓練目標。
非人人適用 應經復健團隊評估
陳慧娟提醒，下肢機器人的禁忌症包含：生命徵象不穩、站立姿勢有危險且無法適應、嚴重骨質疏鬆、膝髖關節不穩定、身高體重無法符合機器需求（如：太高太重等）、下肢張力過高會抵抗機器運動等。因此在接受治療前，需由復健團隊來評估。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53674
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