武直10跨越海峽中線　解密中國版阿帕契直升機

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武直10於2003年首飛、2010年服役，至今已生產超過300架。武直10採用西方典型攻擊直昇機構型，縱列式座艙設計、旋翼葉片採用複合材料、尾旋翼採非直角交叉的「剪刀式」四葉片式設計，能夠降低噪音；感測系統為整合式光電偵蒐/瞄準系統與飛行員獨立光電夜視系統。
武直10最大航程800公里、最大巡航速度每小時260公里，機身左右各有一個武器掛載短翼，每個短翼下方有兩個掛載點，可加紅箭(HJ)系列反戰車飛彈、天燕90(TY-90)空對空飛彈、7聯裝或32聯裝火箭彈發射器等武器。武直10在2012年珠海航展首度亮相，當時中國軍方宣稱武直10具有防護裝甲，機體正面能承受12.7公釐機槍子彈射擊。
中國花費20年時間研製武直10，原型機採用加拿大普惠PT6C-67C渦輪發動機，但美國發現中國方面違反最初商業合約，將發動機列為對中制裁出口項目後，只能改用輸出功率較差的「渦軸9」渦輪發動機。發動機性能降級，導致武直10必須降低重量，最大起飛重量約5500公斤，與歐系攻擊直升機重量相近，遠比國軍使用的AH-64E阿帕契直升機則重達10噸低。
發動機不如人也連帶限制武直10無法在高海拔地區作戰，而影響外銷。巴基斯坦為了汰換48架老舊美製AH-1F攻擊直升機，開始尋找新型攻擊直升機，2015年時中國提供3架武直10測試，但最後巴國選擇土耳其生產30架的T129攻擊直升機，主因之一就是武直10的發動機無法滿足巴基斯坦在高海拔地區的作戰需求，巴基斯坦的宿敵早已採購性能較為優異，且經實戰驗證的AH-64E攻擊直升機。
不過，巴國採購土耳其直升機案卻生變，由於土耳其執意購買俄羅斯S-400防空飛彈系統，導致美土兩國之間局勢緊張。T129的發動機與部分關鍵零附件由是美國提供，因此土耳其出口武器要得到美國的首肯，美國因而阻撓T129的外銷案。在交貨遭延誤後，巴基斯坦決定取消訂單，改買武直10ME攻擊直升機。
武直10ME換裝功率達1200千瓦的更強大「渦軸9C」發動機，新發動機排氣噴口改為向上，以降低紅外線熱氣排放，同時附掛裝甲板提供防禦能力等。