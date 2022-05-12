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梅雨鋒面恐怖「對流胞」排隊現形！鄭明典：移動慢雨量大

▲氣象局長鄭明典今日也在臉書貼文提醒，鋒面帶上「排隊的對流胞」已經可以看到，這種排隊的對流胞移動緩慢，容易累積降雨量，提醒民眾務必留意。（圖／翻攝鄭明典臉書）
▲氣象局長鄭明典今日也在臉書貼文提醒，鋒面帶上「排隊的對流胞」已經可以看到，這種排隊的對流胞移動緩慢，容易累積降雨量，提醒民眾務必留意。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-12 14:54:012022-05-12 14:57:09

今年梅雨季首波典型梅雨鋒面預計今（12）日深夜就會南下接近台灣，中央氣象局預估，今晚到明天（5/13）首當其衝的中部以北及東北部地區就可能有局部大雨發生機率。氣象局長鄭明典今日也在臉書貼文提醒，鋒面帶上「排隊的對流胞」已經可以看到，「這種排隊的對流胞比較長命，而且移動緩慢，比環境風場慢，所以容易累積降雨量！」雖然目前的配置狀態對台灣沒有直接影響，但這就是梅雨季要關注的重點，民眾務必要留意。

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▲氣象局預報員劉宇其表示，目前在中國華南的鋒面雲帶上，已經可以看到明顯的雷雨胞發展。（圖／翻攝中央氣象局直播記者會）
▲氣象局預報員劉宇其表示，目前在中國華南的鋒面雲帶上，已經可以看到明顯的雷雨胞發展。（圖／翻攝中央氣象局直播記者會）
氣象局預報員劉宇其指出，目前梅雨鋒面位於中國華南一帶，從衛星雲圖上已經可以看到鋒面帶上有明顯的雷雨胞（對流胞）發展，預計從今天晚間到明天，中部以北及宜蘭就可能有顯著雨勢發生，不排除有局部大雨，週末兩天（5/14~5/15）鋒面滯留在台灣上空，將是影響最明顯的時候，屆時全台各地天氣都相當不穩定，整個西半部地區及宜蘭都可能有局部大雨或豪雨。當對流系統發展出來的時候，很可能有短延時強降雨出現，下週一（5/16）之後鋒面逐漸南移，明顯影響範圍會以中南部及台東為主，直到下週二（5/17）雨勢才可望逐漸趨緩。

氣象專家賈新興也提醒，目前在廣東沿海、港澳一帶對流發展非常活躍，預估這樣的環境在明天也會逐漸接近台灣，從明天深夜到下週一（5/16），全台受到滯留鋒面影響天氣很不穩定，「特別是西半部地區，要留意強降雨、雷擊和強陣風！」

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