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關懷包得來速上路首日發出2900多份　陳其邁：效果不錯

▲高雄市長陳其邁今天在議會針對議員們所關心防疫關懷包得來速領取情形答詢時表示，昨天共發出2千9百多位民眾領取防疫包、效果很好。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁今天在議會針對議員們所關心防疫關懷包得來速領取情形答詢時表示，昨天共發出2千9百多位民眾領取防疫包、效果很好。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-12 15:14:43

高雄市長陳其邁今(12)日在議會針對議員們所關心的「防疫關懷包得來速」領取情形答詢時表示，昨天共發出2千9百多份防疫包，效果很好，民眾只要收到醫院PCR確診訊息2小時後就可以領，陳其邁也呼籲民眾慢慢調整，小病到診所、大病再轉到大醫院，同時也感謝議會支持，墊付案預算編列6.8億元全數通過，讓市府團隊在防疫工作上可以做得更好，服務更多市民。

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▲民眾只要收到醫院PCR確診訊息2小時後就可以至各指定地點領取防疫關懷包。(圖／高市府提供)
▲民眾只要收到醫院PCR確診訊息2小時後就可以至各指定地點領取防疫關懷包。(圖／高市府提供)
有鑑於部分縣市因隔離人數太多，導致民眾居家隔離完後都還沒領到防疫包，高雄市因應疫情變化來調整做法，民眾只要接獲PCR陽性通知，2小時後即可請非同住親友、或同住家人至指定地點領取。陳其邁也提到，目前居家照護約1萬人，都會指派專責醫師診療，以及診所護士協助居家照護，請市民朋友不用擔心。

陳其邁指出，新冠肺炎流感化後，希望診所醫師共同參與，分攤醫療量能，目前市民如有確診，都有專責醫生照顧並進行通訊診療，診所護理師也會在這段期間進行照護關懷，包括給藥等，呼籲民眾不用擔心。此外，如有用藥需求，藥局或採檢站都有提供，輕症部分建議可請朋友或家人到診所或藥局領藥。

對於兒童疫苗，陳其邁強調尊重家長選擇，但他個人建議越早打越好、因為莫德納跟BNT兩種都差不多，預防重症對小朋友都有效，建議不要等、有就先打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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