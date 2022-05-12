關懷包得來速上路首日發出2900多份 陳其邁：效果不錯
高雄市長陳其邁今(12)日在議會針對議員們所關心的「防疫關懷包得來速」領取情形答詢時表示，昨天共發出2千9百多份防疫包，效果很好，民眾只要收到醫院PCR確診訊息2小時後就可以領，陳其邁也呼籲民眾慢慢調整，小病到診所、大病再轉到大醫院，同時也感謝議會支持，墊付案預算編列6.8億元全數通過，讓市府團隊在防疫工作上可以做得更好，服務更多市民。
有鑑於部分縣市因隔離人數太多，導致民眾居家隔離完後都還沒領到防疫包，高雄市因應疫情變化來調整做法，民眾只要接獲PCR陽性通知，2小時後即可請非同住親友、或同住家人至指定地點領取。陳其邁也提到，目前居家照護約1萬人，都會指派專責醫師診療，以及診所護士協助居家照護，請市民朋友不用擔心。
陳其邁指出，新冠肺炎流感化後，希望診所醫師共同參與，分攤醫療量能，目前市民如有確診，都有專責醫生照顧並進行通訊診療，診所護理師也會在這段期間進行照護關懷，包括給藥等，呼籲民眾不用擔心。此外，如有用藥需求，藥局或採檢站都有提供，輕症部分建議可請朋友或家人到診所或藥局領藥。
對於兒童疫苗，陳其邁強調尊重家長選擇，但他個人建議越早打越好、因為莫德納跟BNT兩種都差不多，預防重症對小朋友都有效，建議不要等、有就先打。
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