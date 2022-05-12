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焦糖陳嘉行確診！認同「早中鏢早享受」　陳時中回應了

▲指揮官陳時中針對疫情相關議題做出回應。（圖／指揮中心）
▲指揮官陳時中針對疫情相關議題做出回應。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-12 15:05:48

角逐民進黨士林北投區市議員初選失利的網紅「焦糖」陳嘉行，11日宣布確診後，有網友在下方表示「早中鏢、早享受」後他也回應認同，對此，指揮中心指揮官陳時中今（12）日在疫情記者會上被問及此事時表示，現在常講疫情輕症化，就是請大家心心、不用太緊張「戒慎不恐懼」，就把身體照顧好就好。

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「焦糖」陳嘉行昨日宣布確診後，有男網友在其臉書貼文下方表示，確診後康復就是最好的天然疫苗，也鼓勵還沒確診的網友趕快染疫，並稱「早中鏢、早享受」，焦糖也回應認同，更直言表示「我猜政府沒辦法講這麼明白，但是懂的人就懂」，引起廣泛議論。

針對此觀點，指揮官陳時中今在疫情記者會上簡單回應，這是對個人而言的看法，而現在疫情常常講輕症化，就是請大家小心、不用太緊張「戒慎不恐懼」，就是盡量不要得，但得了也不用太過於緊張，把身體照顧好就好。（編輯：林莞茜）

▲陳嘉行發文痛罵不良口罩廠商。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）
▲網紅陳嘉行認同網友「早中鏢、早享受」的說法。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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