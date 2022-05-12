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李秉穎拋「3+4方案」可能要調整　陳時中：無0風險政策

▲指揮中心12日舉行疫情記者會，由指揮官陳時中主持會議，說明國內疫情最新狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心12日舉行疫情記者會，由指揮官陳時中主持會議，說明國內疫情最新狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-12 15:16:19

中央流行疫情指揮中心表示，今（12）日增65385例，創單日新高紀錄，壓縮醫療量能，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎認為，若確診人數太多，「居隔3+4方案」可能會需要再修正，對此指揮官陳時中說，目前就是根據疫情規模一步步做好，「沒有0風險的政策」，現在就是減少人工化、增加資訊化來讓效率變高，這對於醫療量能控制會比較有幫助。

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李秉穎11日在民進黨中常會上表示，接下來疫情高峰可能會使醫療量能過載，可能會需要修正「居隔3+4方案」，但不一定是改回「10+7」，也可能可以是「5+7」、「7+7」等；針對此議題，指揮官陳時中在疫情記者會上回應，防疫政策的修正，會根據疫情規模一步步執行好，目前盡量減少人工化、增加資訊化，效率也會較高「沒有0風險」的政策。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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