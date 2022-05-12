新冠疫苗+肺炎鏈球菌　研究：助降低新冠住院及死亡率

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除新冠肺炎疫苗以外，有些民眾也會在診間主動要求要接種另一種肺炎疫苗，也就是「肺炎鏈球菌疫苗」。安南醫院家醫科陳育堂醫師說，根據美國《傳染病學期刊》研究顯示，追蹤超過53萬名65歲以上的民眾，發現曾接種過13炎鏈球菌疫苗（PCV13）的人，在確診新冠肺炎後其住院跟死亡機率，相比未接種過的朋友可降低3成左右，因此，接種「肺炎鏈球菌疫苗」的確可以減少新冠肺炎重症風險。
肺炎位居十大死因 長者須防範
陳育堂醫師提醒大家，肺炎是國人十大死因的第三名，大都為65歲以上長輩。肺炎鏈球菌是社區性肺炎最常見的致病菌，國外大規模的研究中，長者施打具有免疫記憶性的13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），被證實可以降低罹患肺炎與侵襲性肺炎鏈球菌感染症的風險。
因此，對免疫功能不佳的民眾，包括65歲以上長者跟長照機構住民，除了鼓勵接種第2劑新冠肺炎疫苗追加劑之外，建議也應該「同時」接種肺炎鏈球菌疫苗，才能獲得完整的保護力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53675
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