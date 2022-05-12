藍稱民眾等無新冠藥物 林靜儀批：誤導民眾質疑醫生專業
國民黨副秘書長王育敏今（12）日於記者會中說，媒體報導，有病人等了5天以上都得不到新冠藥物治療，或是到藥局都沒有藥物，但指揮官陳時中卻說沒有這樣的事情，難怪被民眾嗆聲要下台。對此，民進黨發言人林靜儀下午表示，基於民眾的用藥安全本來就要謹慎用藥，請國民黨不要政治凌駕醫藥專業，誤導民眾去質疑醫生用藥的專業，嚴厲譴責王育敏造成基層醫生防疫困擾。
針對國民黨聲稱有病人等了5天以上都得不到新冠藥物治療，或是到藥局都沒有藥物，但指揮官陳時中卻說沒有這樣的事情，具醫師身分的林靜儀指出，醫師有專業投藥判斷，也已經有很多專業醫師示警，抗病毒藥物會和一些慢性病藥物衝突，在藥品仿單上也有相關的使用限制條件，基於民眾的用藥安全本來就要謹慎用藥，請國民黨不要政治凌駕醫藥專業，誤導民眾去質疑醫生用藥的專業，嚴厲譴責王育敏造成基層醫生防疫困擾。
「請問不相信專業醫生判斷，難道要相信國民黨嗎」，林靜儀指出，目前開放使用的二款抗病毒藥都是「緊急專案核准」，而非一般藥品核准程序，採購開放藥品是為了給第一線醫師依照專業裁量，能夠依照專業評估給予藥品，政治人物要把藥品炒作成「沒拿到藥就是政府不給」，不但不符專業評估，更是為了造成誤解與民怨，找臨床醫師的麻煩。
林靜儀強調，政府也已採購75萬人份治療武漢肺炎用藥，現在進貨約有37萬多份，各地方政府配發口服藥約27萬份，用量充足，請民眾無需恐慌。「萬一用藥出問題、產生排斥或不良反應，請問國民黨或王育敏要負責嗎」，拜託國民黨不要亂完口罩亂疫苗，亂完快篩現在又要亂抗病毒藥。