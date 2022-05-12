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護師節「疼惜護理」！陳時中道感謝：關鍵一役辛苦了

▲5/12是國際護師節，指揮官陳時中向所有醫護人員道感謝。（圖／指揮中心）
▲5/12是國際護師節，指揮官陳時中向所有醫護人員道感謝。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-12 15:31:24

國內本土疫情持續延燒，今（12）日本土個案增65385例，再創單日新高，隨著確診人數連連飆升，讓基層醫護相當辛苦，指揮官陳時中特別在國際護師節的今日，謝謝所有醫護的付出，他提到，他相信不只這兩年，但尤其這兩年，護理人員跟疫情作戰了兩年多，大家都非常辛苦，現在是關鍵一役，向醫護喊話「精神再拿出來」，絕對會記得大家的貢獻的。

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陳時中在今日的疫情記者會尾聲，感性地拿出圖卡手板表示，今日是國際護師節，他說，他相信不只這兩年，但尤其這兩年，護理師、護理工作人員都非常辛苦，他要在這特別的節日，祝大家護師節快樂。

▲5/12是國際護師節，指揮官陳時中向所有護理人員道感謝。（圖／指揮中心）
▲5/12是國際護師節，指揮官陳時中向所有護理人員道感謝。（圖／指揮中心）
陳時中說，大家一起跟疫情作戰兩年多，到最後關鍵時刻這「關鍵一役」，呼籲護理人員精神再拿出來，他知道大家都很辛苦「我們會記得大家貢獻」，因為過來這段時間，不管採檢、病人照顧、居家照顧等，就算變成輕症但是人數多，這壓力更大，所以他要在這個特別節日跟所有護理人員說一聲「謝謝、大家辛苦了」。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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