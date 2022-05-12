護師節「疼惜護理」！陳時中道感謝：關鍵一役辛苦了

國內本土疫情持續延燒，今（12）日本土個案增65385例，再創單日新高，隨著確診人數連連飆升，讓基層醫護相當辛苦，指揮官陳時中特別在國際護師節的今日，謝謝所有醫護的付出，他提到，他相信不只這兩年，但尤其這兩年，護理人員跟疫情作戰了兩年多，大家都非常辛苦，現在是關鍵一役，向醫護喊話「精神再拿出來」，絕對會記得大家的貢獻的。
陳時中在今日的疫情記者會尾聲，感性地拿出圖卡手板表示，今日是國際護師節，他說，他相信不只這兩年，但尤其這兩年，護理師、護理工作人員都非常辛苦，他要在這特別的節日，祝大家護師節快樂。
陳時中說，大家一起跟疫情作戰兩年多，到最後關鍵時刻這「關鍵一役」，呼籲護理人員精神再拿出來，他知道大家都很辛苦「我們會記得大家貢獻」，因為過來這段時間，不管採檢、病人照顧、居家照顧等，就算變成輕症但是人數多，這壓力更大，所以他要在這個特別節日跟所有護理人員說一聲「謝謝、大家辛苦了」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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