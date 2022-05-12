開放港澳生來台讀高中五專　立委憂國安問題　

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過去香港、澳門學生申請台灣高級中等學校（高中職），只能讀華僑高中，為提高港澳生來台就讀意願，並擴大台校學生來源，教育部與大陸委員會溝通，於今年4月25日公告修法，開放高中自行評估是否招收港澳生，預估最快今年9月就會有首批循新規定的港澳生來台。
張廖萬堅指出，就讀高中、五專的學生很多未滿15歲，依規定可由校長或學校董事擔任監護人，每人以監護5人為限，但有民眾擔心，未來政府是否以人道理由，開放親屬來台依親？港澳學生來台讀高中後，是否占掉台生升學名額？再加上港澳與過去不同統治單位有越來越「內地化」的趨勢，也讓國人擔憂，是否造成國安問題？
對此，教育部長潘文忠表示，招攬國人才是國發會109年提出的政策，放寬港澳生是其中一環，我國對於招收外籍生向來採取開放態度，港澳生來台也有多年，此次只是放寬就讀高中職，境外生都是以「外加名額」的方式，不會影響本地學生權益。但香港近年確實有很大的改變，修法後仍有許多把關措施，高中職若要招港澳生，須在5月底前提出計畫，計畫通過後未來學生要進來，也會經過出入境、安全措施等實質查核，會有好幾層審議。
另外，大陸委員會昨天向媒體發布聲明，港澳生來台只能以就學事由申請居留，無法定居，無法取得台灣身分證，因此沒有依親問題；港澳生錄取名額是採「外加」方式，不會排擠國內學生就讀高中的權益；有意招生的學校須先提報計畫，就課程、師資、教學與輔導等項目進行評估，以確保教育品質及資源充足。
陸委會也提到，政府對於開放港澳學生來台就學，早有完善的管理規範、且行之數十年，此次開放港澳生來台就讀高中及五專，也會依相關法規妥慎處理，阻卻國安風險，若一味斷絕港人接受自由民主陶冶的機會，反而會讓中共赤化世界的目標得逞。