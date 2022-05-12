黑暗時代來臨？元宇宙研發越做越虧　Meta擬縮減核心部門

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Meta上月向投資者表示，因今年年初臉書用戶減少，拖累股價暴跌，即將縮減2022年的成本。Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在4月的財報會議室上表示，Meta計畫放緩長期投資步伐，包括旗下實境實驗室、商務平台、AI 基礎設施等領域的開發進度恐受影響，並將其2022年支出總預期從900億至950億美元，調降至870億至920億美元。
根據《Insider》上周報導，Meta也減少大部分中高階職位招聘，跟現在Meta縮減成本的說法不謀而合。
「實境實驗室」是Meta聚焦硬體產品和元宇宙策略的戰略核心，也是極力投資的部門，從Oculus研究部門Oculus Research發展而來，現在還涵蓋AR、智能眼鏡、Portal視訊通話設備和企業技術解決方案等業務。
Meta在去年10月進行改名，以示進軍元宇宙的決心，同時大量聘僱「實境實驗室」的員工，去年就增聘了13000名員工，在今年的第一季也增進將近6000名員工。但祖克柏同時也警示，可能需要約10年才能在元宇宙領域獲得回報，而「實境實驗室」在2021年損失了102億美元，在今年第一季又虧損30億美元。
祖克柏表示，目標是未來幾年內從臉書、Instagram和Whatsapp等應用程式中賺足營收，以增加投資「實境實驗室」，同時繼續提高整體利潤，「但不幸的是，這在2022年不會發生」。