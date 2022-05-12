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黑暗時代來臨？元宇宙研發越做越虧　Meta擬縮減核心部門

▲臉書母公司Meta正在準備削減旗下元宇宙戰略部門「實境實驗室」（Reality Labs）。（圖／美聯社／達志影像）
▲臉書母公司Meta正在準備削減旗下元宇宙戰略部門「實境實驗室」（Reality Labs）。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-12 15:37:05

臉書母公司Meta在去年改名之後，致力開發元宇宙領域，更在全球掀起一股熱潮。但近來卻傳出，因Meta公司難以負荷部分研發項目經費，準備縮編旗下「實境實驗室」（Reality Labs）部門的人力。

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根據《路透社》報導，臉書發言人證實，因Meta正在縮編旗下「實境實驗室」部門員工，預計一週內就會公布調整計畫。科技長博斯沃思（Andrew Bosworth）在每周會議問答時段向「實境實驗室」的員工表示，「實境實驗室」已無力再做專案，部分專案也被迫延後，但沒有具體說明哪些項目會受到影響。Meta發言人表示，並沒打算將裁員當成調整計畫的一部分。

Meta上月向投資者表示，因今年年初臉書用戶減少，拖累股價暴跌，即將縮減2022年的成本。Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在4月的財報會議室上表示，Meta計畫放緩長期投資步伐，包括旗下實境實驗室、商務平台、AI 基礎設施等領域的開發進度恐受影響，並將其2022年支出總預期從900億至950億美元，調降至870億至920億美元。

根據《Insider》上周報導，Meta也減少大部分中高階職位招聘，跟現在Meta縮減成本的說法不謀而合。

「實境實驗室」是Meta聚焦硬體產品和元宇宙策略的戰略核心，也是極力投資的部門，從Oculus研究部門Oculus Research發展而來，現在還涵蓋AR、智能眼鏡、Portal視訊通話設備和企業技術解決方案等業務。

Meta在去年10月進行改名，以示進軍元宇宙的決心，同時大量聘僱「實境實驗室」的員工，去年就增聘了13000名員工，在今年的第一季也增進將近6000名員工。但祖克柏同時也警示，可能需要約10年才能在元宇宙領域獲得回報，而「實境實驗室」在2021年損失了102億美元，在今年第一季又虧損30億美元。

祖克柏表示，目標是未來幾年內從臉書、Instagram和Whatsapp等應用程式中賺足營收，以增加投資「實境實驗室」，同時繼續提高整體利潤，「但不幸的是，這在2022年不會發生」。

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