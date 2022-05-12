高雄+3181高風險場域近5天升至近一成　陳其邁籲戴好口罩

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高雄今新增3181例本土病例，這包括居隔期間陰轉陽374例，外縣市旅遊史127例，特定娛樂場所20例，密切接觸者有2564例（同住親友1094例、餐飲娛樂395例、職場環境848例、高風險場域227例），疫調中96例。
陳其邁表示，高風險場域有227例，代表不特定場所，例如人口聚集地、市場、夜市風險增加，顯示高雄市社區傳播風險持續，保護自己就是要戴上口罩，避免長時間密切接觸。
陳其邁指出，最近有些個案，是家人外出被感染，又傳染給臥病在家的長輩和小朋友，統計確診數有三分之一感染源都還是同住親友，呼籲長輩儘快施打疫苗，一定要打滿3劑。
衛生局簡任技正潘炤穎指出，今天確診者採檢原因，陰轉陽有374人，匡列對象有1122人，這兩筆數據占了整體47%；因症就醫有1685人，佔了整體53%。整體結構看起來，社區接觸風險高於接觸風險。
潘炤穎也說，密切接觸者部分，同住家人與職場確診數字相當，經社區傳染鏈帶回給家人，再造成家人群聚，傳染給家中的老人或小孩，並進入校園，這樣的傳染鏈在高雄市日益明顯。
潘炤穎認為，高風險場所包含市場、百貨、夜市等，或多或少都有可能出現邊走邊吃的行為，只要拿下口罩，風險就可能增高，就如同在室內不戴口罩吃飯。他也直言，由於密切接觸高風險場域百分比，最近五天從1.59%已衝近10%，這是明確的警訊，社區風險正擴散中。
潘炤穎也說，確診個案年齡集中20至49歲間，都是家中主要經濟支柱，每天一定要出門上班，他提醒市民社區風險日增下，應減少應酬與聚餐。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。