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高雄+3181高風險場域近5天升至近一成　陳其邁籲戴好口罩

▲高雄市今天新增3181例本土個案，市長陳其邁拜託家中長輩儘速施打疫苗外也希望家中有小朋友且是主要照顧者盡速打滿第3劑疫苗。（圖／高市府提供）
▲高雄市今天新增3181例本土個案，市長陳其邁拜託家中長輩儘速施打疫苗外也希望家中有小朋友且是主要照顧者盡速打滿第3劑疫苗。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-12 16:37:13

高雄市今(12)日新增3181例本土個案，市長陳其邁召開防疫記者會時表示，目前高雄確診個案有三分之一感染源自同住親友，拜託家中長輩儘速施打疫苗外，也希望家中有小朋友且是主要照顧者盡速打滿第3劑疫苗，另外，高雄菜市場、夜市等人口聚集處確診人數持續增加趨勢，他也呼籲民眾避免長時間密切接觸，保持社交距離，戴好口罩。

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▲5月12日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲5月12日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲各縣市新冠肺炎個案3日平均移動線圖。（圖／高市府提供）
▲各縣市新冠肺炎個案3日平均移動線圖。（圖／高市府提供）
▲根據密切接觸高風險場域百分比統計，近5天已從原本1.59%攀升至9.96%，提醒民眾在人潮擁擠地方，務必留意個人防護措施。。（圖／高市府提供）
▲根據密切接觸高風險場域百分比統計，近5天已從原本1.59%攀升至9.96%，提醒民眾在人潮擁擠地方，務必留意個人防護措施。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎也指出，社區傳播風險正在擴散，根據密切接觸高風險場域百分比統計，近5天已從原本1.59%攀升至9.96%，這是一個非常明確警訊，提醒民眾在人潮擁擠地方，務必留意個人防護措施。

高雄今新增3181例本土病例，這包括居隔期間陰轉陽374例，外縣市旅遊史127例，特定娛樂場所20例，密切接觸者有2564例（同住親友1094例、餐飲娛樂395例、職場環境848例、高風險場域227例），疫調中96例。

陳其邁表示，高風險場域有227例，代表不特定場所，例如人口聚集地、市場、夜市風險增加，顯示高雄市社區傳播風險持續，保護自己就是要戴上口罩，避免長時間密切接觸。

▲市長陳其邁呼籲長輩儘快施打疫苗，一定要打滿3劑。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁呼籲長輩儘快施打疫苗，一定要打滿3劑。（圖／高市府提供）
陳其邁指出，最近有些個案，是家人外出被感染，又傳染給臥病在家的長輩和小朋友，統計確診數有三分之一感染源都還是同住親友，呼籲長輩儘快施打疫苗，一定要打滿3劑。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，今天確診者採檢原因，陰轉陽有374人，匡列對象有1122人，這兩筆數據占了整體47%；因症就醫有1685人，佔了整體53%。整體結構看起來，社區接觸風險高於接觸風險。

潘炤穎也說，密切接觸者部分，同住家人與職場確診數字相當，經社區傳染鏈帶回給家人，再造成家人群聚，傳染給家中的老人或小孩，並進入校園，這樣的傳染鏈在高雄市日益明顯。

潘炤穎認為，高風險場所包含市場、百貨、夜市等，或多或少都有可能出現邊走邊吃的行為，只要拿下口罩，風險就可能增高，就如同在室內不戴口罩吃飯。他也直言，由於密切接觸高風險場域百分比，最近五天從1.59%已衝近10%，這是明確的警訊，社區風險正擴散中。

潘炤穎也說，確診個案年齡集中20至49歲間，都是家中主要經濟支柱，每天一定要出門上班，他提醒市民社區風險日增下，應減少應酬與聚餐。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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