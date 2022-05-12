王少偉私密處「少一顆」？許藍方不避嫌急忙揭真相

「最美博士」許藍方因為專業性知識豐富，加入小S節目《小姐不熙娣》當班底，在節目展現反差萌的天兵個性，圈粉無數，最近小S、趙正平和來賓全部齊聚正妹Pag家裡聚會，無意中爆料王少偉私密處「少一顆」，與他多次傳出緋聞的許藍方沒有避嫌，跳出來幫忙澄清，讓雙方關係更顯曖昧！





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▲許藍方（左三）驚爆王少偉私密事，讓嘉賓笑翻了。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）

趙正平在聚會中表示，不會出外應酬，與女友感情穩定，平時會在家中小酌助興，許藍方突然語出驚人地說，喝酒助興一杯就夠了，如果喝醉的話，男性的「弟弟」也會深睡，就算人醒著也會慢慢睡著。趙正平不認同此說話，聲稱是特殊體質天賦異稟，卻被許藍方吐槽說：「就是不用喝也醒不來。」





▲許藍方（左二）狠虧趙正平（右）不喝也「起不來」。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）

結果趙正平惱羞成怒，反擊「你有事嗎？那是王少偉吧」，抖出男方在娛樂圈內竟然被傳言有隱疾，男性性器官「少一顆」，被大家封為「王一顆」，女性嘉賓們當場笑翻，驚呼真的假的？天兵的許藍方竟然自己跳到坑裡，替對方解釋「他沒有少一顆啦」，害羞表示問過本人，原打算對方若少一顆，想說要帶他去看醫生，結果王少偉否認此事，她激動笑說：「王少偉跟我說他有2顆啦！」





▲王少偉拿出的露營小斧頭，跟許藍方的一模一樣。（圖 / 翻攝王少偉FB）

▲許藍方在《小姐不熙娣》上曬出露營愛用小斧頭，被說跟王少偉同一把。（圖 / 翻攝《小姐不熙娣》YouTube）

許藍方也透露當初會參加節目，是因為很喜歡小S真實的一面，加上班底都是女性，感覺比較有安全感，但身為性學專家，卻因為天兵個性被認為跟專業有衝突，她忍不住在小S面前淚崩，擔憂自己的表現沒效果，或是講話太無聊，怕影響平日形象，直說「這一面其實是我之前不想讓人看到的」，小S急忙拿面紙幫她擦淚，還是忍不住虧她：「可是妳真的很天兵耶！」



