免捅鼻！快篩陽＝確診「唾液快篩也適用」 莊人祥曝條件
中央流行疫情指揮中心宣佈，今（12）日起「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」三類對象，快篩陽性後經醫事人員確認即判定為確診，不用再經過PCR檢測。另外唾液快篩今開賣，防疫記者會上有媒體關心唾液快篩是否也符合「快篩陽＝確診」的依據，對此，指揮中心發言人莊人祥表示可以，但要符合一條件。
由於部分民眾對於戳鼻子有所排斥，唾液快篩成為不錯的替代方案。對於唾液快篩是否也可符合「快篩陽＝確診」的依據，莊人祥表示可以，但強調「是有通過食品藥物管理署EUA」的唾液快篩，若是民眾自己從國外取得的唾液快篩，沒有經過食藥署EUA的話，就不符合「快篩陽＝確診」的判斷依據。
指揮中心說明目前「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」合計約有32萬人，這三類對象因為染疫風險高，因此可以適用「快篩陽＝確診」的處理方案，另外民眾若與醫師在視訊確認時沒有共識，仍可以通知衛生局安排PCR採檢。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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