澳唾液快篩「2歲以下禁用」　洪孟楷：重要警語被消失

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洪孟楷指出，衛福部日前說，給予福又達生醫公司申請的唾液快篩EUA，是因為「該產品於111年2月10日經澳洲核准上市，因考量澳洲官網公布之審查標準，其對是類產品性能審查要求與我國要求一致。」所以澳洲的規定就是我國衛福部拿來背書的重點。
洪孟楷說，但是澳洲的該品牌快篩仿單，在警告禁止使用說明中第二點明白寫著「禁止使用在任何2歲以下的人員（Do not use on under anyone 2 years of age）。」任何藥品、醫療器材最重要的就是禁止項目，澳洲明確規範2歲以下嬰幼兒不得使用該產品，一定有其安全的考量，我國產品竟然把此警語從仿單上拿掉，就有誤導和暗示家長使用之嫌，且未來如果有任何醫事糾紛，責任可能都很難釐清，衛福部如此把關鬆散，又是為特定品牌和公司開綠燈？
洪強調，疫情如此嚴峻，兩歲以下的嬰幼兒確診案例也倍增，指揮中心也該明確地給予指引，無論是專責門診、或是綠色通道，都該明白讓家長了解；但絕對不是國外禁止使用的產品，到了國內卻隻字未提。風險不說明，就是放任、就是怠惰，就是致嬰幼兒的身體健康於不顧。他要求衛福部即刻說明，澳洲不准許使用在2歲嬰幼兒身上的快篩，台灣能否使用？有過風險評估嗎？放任廠商把最重要的警語的拿掉，是刻意護航、還是廠商知情不報。
對此，指揮官陳時中表示，基本上每一國的仿單不會完全一樣，台灣採正面表列，如2-18歲等，有些是3到-18歲須由家長協助採檢，「2歲以下就不能用，18歲以上就可以自己用。」