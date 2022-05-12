名家論壇》黎榮章／快篩之亂　陳時中負聲量又創新高

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，由於羅氏快篩經銷商及高登投標的爭議，都由國民黨發起攻防，從聲量趨勢圖可看到，自3月底本土疫情再起，國民黨原本的聲量一直沒有起色，甚至從一開始的每週24萬則的聲量表現，連續數週向下遞減至13萬則，直到5月初的快篩劑之亂引發民怨、國民黨找到有力的切入點，透過網路高聲量的藍營政治人物如徐巧芯、葉元之等人透過臉書爆料，以及國民黨立院團成員也持續以記者會、質詢的方式追打高登的採購爭議，藍營整體聲量始見提升，來到近期的聲量高峰，當週聲量27萬則。
雖然指揮中心解釋，高登的採購符合採購法中有關緊急採購的規範，但「綠友友」、「有關係就沒關係」等耳語始終揮之不去，對防疫指揮官陳時中的網路聲量也產生影響。從趨勢圖可看到，陳時中的正面聲量比例在5月第一週探底，來到這波疫情以來新低，僅剩5%；相對的，陳時中的負面聲量比例節節攀升，從4月以來就沒有低於2成。5月第一週的正負面聲量占比相差18個百分點，也是這波本土疫情最懸殊的比例。顯然藍營這波操作不僅打擊了民進黨形象，而身為指揮官的陳時中更是首當其衝。
分析陳時中在5月第一週的網路負面聲量話題，透過類聚分析進行主題分類，並觀察這些負聲量話題在網路社群及各大論壇的討論情形。結果發現，互動數（話題的按讚、留言、分享數的總和）排名前十的主題當中，有六個主題與快篩試劑相關。包括排名第一的「高登公司規模小卻拿下標案」、排名第二的「陳時中批國民黨政治干預商業」、第四的「陳時中憂快篩太便宜會囤積」、第七的「徐巧芯踢爆羅氏經銷商」、第九與第十的「陳時中說自己有快篩不用去排隊」、「高嘉瑜稱德國快篩一劑台幣30元」等。
這些與快篩相關的主題在社群、論壇等頻道被網友熱烈討論，創下超過13萬次互動，讓陳時中的負面聲量不斷累積，爾後，網路也上出現大量試圖反轉風向的「洗地文」，例如有梗圖把民眾排隊買快篩劑的模樣，和民眾排隊等吃拉麵、排隊買精品的畫面相比，諷刺民眾可以排隊等吃拉麵，卻不願排隊買快篩；或有貼文以賈伯斯和比爾蓋茲輟學在車庫創業成功的例子，來替小資本額的高登護航，急於為執政黨、陳時中滅火。
網路輿情數據已顯示，光是高登爭議這個單一主題，分享數就已經高達2千多次，消息早已在網路社群擴散開來，而會有這麼大的反彈力道，原因不外乎是因新冠肺炎2020年起肆虐全球以來，台灣的重要防疫用品，如口罩、快篩都透過政府徵用的方式來管控價格、進行分配，執政黨選擇以政府干預市場，卻反造成分配效率不佳，排隊亂象產生的民怨早已悶燒，而壓垮駱駝的最後一根稻草，就是執政黨在徵用、採購過程中竟然「黑幕」連環爆，導致負聲量正式炸鍋，可以想見，這些「綠營友軍」要扭轉風向恐怕已為時已晚，老百姓的相對剝奪感已經形成，短期內想洗刷民眾印象絕非易事。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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