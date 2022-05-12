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哪些人比較容易「二度染疫」？ 羅一鈞曝這族群風險高

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-12 16:49:51

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增65446例COVID-19確定病例，分別為65385例本土個案及61例境外移入。而在防疫記者會上有媒體關心「二度染疫」的可能風險與狀況，對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內至今已有268例二度染疫的個案，目前看起來並沒有發現特定對象更容易二次染疫，而是「常接觸不特定人士、易暴露在病毒環境」的人，染疫風險本來就會比較高。

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羅一鈞解釋，有些傳染病若再得第二次的話風險會比較高，比如說登革熱，再次感染會導致出血熱、重症及死亡風險。但以新冠肺炎來說，目前觀察到的狀況，無論病毒株是Delta或Omicron，二度染疫的症狀都會比較輕微，通常屬於輕症或無症狀。

不過羅一鈞也強調，關於新冠肺炎二次染疫的這些發現並非定論，而是仍待後續觀察。

至於有沒有哪類人特別容易二度染疫？羅一鈞指出並沒有特定對象，而是常接觸不特定人士、易暴露在病毒環境的人，像醫護人員或邊境工作人員等，他們屬於染疫高風險族群，第二次染疫的可能性也比較大。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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