李秉穎稱六月初才是確診高峰？柯文哲：我跟他都是對的
新冠肺炎疫情近日在台灣持續升溫，台北市今日的本土確診案例再度破萬，來到10751例。台北市長柯文哲今（12）日下午也臨時新增行程，前往聯合醫院忠孝院區，視察通訊診療上路首日狀況，以及慰勞醫護人員。而在會後受訪時，被問到指揮中心專家小組召集人李秉穎指出「六月初才是疫情高峰」，與柯文哲之前的說法有差異，對此柯表示「兩個人的說法都是對的」。
李秉穎11日在民進黨中常會後表示，台灣疫情可能會在6月初到達高峰，若確診人數太多、醫療量能過載，到時有可能會將居隔政策從3+4天改回10+7天，或是考慮改變其他防疫規定。不過此番說法與柯文哲日前預言「16日至23日達到高峰」有差距，也引發各界討論。
對此柯文哲今日下午在接受訪問時，表示兩個人的說法都是對的。「高峰是要看是誰的，若是台北的，是16日到23日沒錯。」柯文哲直言，但若是中南部，明顯疫情狀況比北台灣要晚了一至兩週，因此以全台灣的疫情來說，李秉穎的說法是對的，但以北台灣的高峰期來說，自己的說法也是對的。
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