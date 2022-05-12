影／今起3對象「篩陽即確診」！醫憂3件事嘆：行政快衰竭

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林應然說明，民眾快篩陽性後，在啟動遠距或視訊診療前，醫師會先透過病患的身分證號碼查詢是否符合居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象身分，才會繼續進行下一步視訊評估，接續會要求民眾出示快篩陽性試劑與健保卡核對身分。
林應然表示，醫師會確認家中是誰確診因此被隔離、近日有哪些症狀，並請民眾在快篩陽性試劑上寫上篩檢日期，評估為確診個案後，醫師會在病歷紀錄，上傳資料至健保署，健保署再傳輸給指揮中心完成程序，事後醫師也會請民眾銷毀檢體。
不過林應然指出，醫師沒有看見民眾篩檢過程，民眾僅是出示快篩陽性結果，難以確認是否為本人檢體，「我只能選擇相信他」，且視訊診療無開藥行為，沒有部份負擔，但屬於健保看診方式，民眾日後卻未必會至診所付掛號費，形成呆帳診所可能要自行吸收，詢問政府也僅得到研議中。
另林應然提到，今日新制上路首日，已有數名民眾符合居家隔離、居家檢疫或自主防疫資格，但卻尚未收到政府通知，尚未被列為三類對象，即使希望醫師評估，可是醫師因為在雲端查無資料，無法處置，「我們現在的行政效率來講，已經幾乎快衰竭了，很多的隔離者或者是確診者，事實上收到隔離後或是被記錄為隔離、確診者，常是被確診後幾天的事了」。
對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今下午於疫情記者會中回應，若民眾是居隔期間尚未領到居隔單，「那他就是自由身」，可以依循原來快篩陽性去做PCR列為確診。陳也說，若民眾掛號費欠費，要記得繳清，若是未來許多人皆欠款，也許會協助追討。
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