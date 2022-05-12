歷史性決定　芬蘭政府確定要加入北約

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俄羅斯入侵烏克蘭導致芬蘭民間與政壇針對長期以來的「軍事不結盟」政策出現戲劇性轉變。芬蘭20多年來支持加入NATO的比率維持在2成到3成左右，但受到俄烏戰爭影響，日前的民調顯示支持度暴增到6成以上。
在芬蘭國家廣播公司（Yle）的分析報導中，政治記者史旺尤（Magnus Swanljung）表示，芬蘭政府在此刻發表聲明可能有幾個考量，除了取得國內的共識之外，昨日下午英國首相強生（Boris Johnson）的到訪以及兩國簽訂的雙邊安全宣言扮演很重要的角色。
史旺尤表示，在芬蘭政府正式發表決定之前，需要先取得其他國家的支持，而在今天之前，芬蘭已得到美國、德國等重要盟友的承諾，因此昨天與英國的協議，算是為這場對芬蘭極為重要的政治辯論畫下漂亮的句點。
在昨日與強生的共同記者會上，尼尼斯托表示，若芬蘭選擇加入北約，這也是俄羅斯自找的。
加入北約得到芬蘭國會多數支持，但執政的社民黨（Social Democratic Party）還尚未正式表態，社民黨將在14日宣布立場；而目前正在日本訪問的馬林將在15日回到芬蘭，與尼尼斯托召開共同記者會，進一步說明兩者的共同立場。
接下來芬蘭政府將會把提議交付國會辯論，取得國會通過，接著才會正式送出申請。
芬蘭政府今日發表的決定不只將對芬蘭造成歷史性的影響，也對鄰國瑞典產生重大影響。
根據哥特堡日報（Göteborgs-Posten）4月的民調顯示，有46%的瑞典人認為瑞典應該加入北約，21%的人反對；但若是芬蘭加入北約，則有60%的瑞典人認為瑞典應加入北約，反對的人只剩15%。
一般認為，若芬蘭做出加入北約的決定，瑞典不可能繼續維持不結盟的地位。因此，芬蘭政府今日的決定，預計也會再度加強瑞典加入北約的意願。
俄羅斯外交部日前警告，一旦芬蘭和瑞典加入美國為首的北約，將招致「後果」。俄羅斯總統蒲亭親信、國家安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）也警告，倘若瑞典和芬蘭加入北約，俄國將必須鞏固波羅的海地區防禦，其中包括部署核武。（編輯：周永捷）1110512