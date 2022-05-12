「快篩送高雄車禍2死」假訊息　PTT造謠者抓到了

針對111年5月7日夜間某不詳人士透過社群平台PTT散布「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」內容，文章陳述之內容與文中所引用的交通事故新聞報導完全不符，屬於有心人士杜撰言論。高雄市刑大科偵隊獲報後展開偵辦，今(12)日宣告偵破，然涉嫌貼文的李姓男子已刪除該文章，但全案仍依新冠肺炎特別條例移送高雄地檢署偵辦。
台大批踢踢實業坊（PTT）本月7日晚間網友貼文「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」，高雄市政府不僅立即澄清貼文是假訊息，也立即報警處理以正視聽，高雄市刑大獲報後展開偵辦。
高市刑大科偵隊隊長林建均表示，高市警局於接獲高雄市政府衛生局舉發，旋即展開偵辦，經清查網路足跡，掌握特定對象，於5月10日通知李姓犯嫌到案說明，李嫌已自行刪除該文章，全案將依涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送高雄地檢署偵辦。
林建均也呼籲社會大眾，由於網路傳播速度極快，讓使用者可以輕易的透過影音、文字傳播訊息，尤其針對有關疫情的訊息，未經查證，切勿逞一時之快，因而誤觸法網而後悔莫及。社會大眾如有發現不實訊息，可加入Line官方的訊息查證平台，透過複製文字由機器人來查證是否屬實，以初步辨別訊息來源的真實性，進而能迅速調查釐清。
依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，及「傳染病防治法」第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。