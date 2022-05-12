蝦皮購物「517吃貨節」駕到！18大聯名美食下殺5折

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為了吃貨們誕生的「吃貨節」，優惠當然不只如此，蝦皮購物誠意再加碼，讓你用銅板價就可以大飽口福！酥脆多汁上野物產黃金炸豬排限時優惠5元、兩大經典品牌共同推出的乖乖x快車肉乾米乖乖限時只要7元。此外，活動期間內不限金額下單就有機會將價值千元的美食大禮包帶回家，天天上線玩蝦蝦果園，還有總價值超過1200萬的特色美食等著你！
為了讓用戶們可以盡情享用各式美食，蝦年購物今年特別與18大知名美食品牌，獻上獨家聯名美食最低5折優惠，讓吃貨們省更多、吃更多！5/13 凌晨12點限時限量開賣「吃貨節」與Cherng 筆下角色「來貘」，獨家聯名的「飽你開心」必比登推介美食禮盒，包含添好運的酥皮焗叉燒包 & 流沙包 、天下三絕「牛三寶粽」、雙月食品社「愛恨椒芝醬拌麵」（冷凍熟麵） 等多樣豐富的點心，原價1740元，吃貨優惠價只要450元！另外，與歐可茶葉聯名推出的真奶茶暢飲驚喜禮包不論是享受至上的珍珠奶茶、或是穩定心神的凍頂烏龍拿鐵，共6種口味滿足你的所有需求，甜心價200元有找。還在想九天玄女喜歡吃什麼爆米花？現在馬上下單星球工坊吃貨節聯名經典系列+抹茶拿鐵特殊組合，優惠價199元，讓你一口享受甜蜜好滋味。
想要輕鬆品嘗美食的你，蝦皮購物5/17當天0點、12點、20點3個時段精心準備了「5元、1元、7元銅板美食」等著你。養顏美容的秘密武器韓國 BOTO 紅石榴美妍飲限時只要7元。喜歡大口享用零食的你，不能錯過限時5元的MISTER POTATO 烘焙馬鈴薯風味餅及限時1元的Pocky百奇 杏仁粒粒巧克力棒。蝦皮購物為你準備超夯銅板美食，邀你一起歡慶「517吃貨節」！
為了滿足不同屬性吃貨的需求，蝦皮購物5/13-5/16活動暖身期間，祭出4大主題日，搶攻吃貨們的味蕾。「5/13零食甜點日」最低1元起優惠，韓國熱銷夢幻甜點S’MORE 棉花糖脆餅，帶你來一趟舌尖上的異國之旅，優惠價1元。「5/14 聯名品日」攜手18大品牌推出獨家聯名優惠5折起，厝味x蝦皮聯名 厝味乾拌麵限時296元，讓Q彈的麵條與特色醬汁，帶給你全新體驗。為喜歡宅家烹飪、用餐的你獻上「5/15生鮮熟食日」，湯頭濃郁順口、營養滿滿的紅龍牛肉湯，嚐鮮價60元有找。需要飲料作為能量時時補給嗎？5/16「飲料沖泡日」記得準時上線補充飲品庫存！源自英國、超過300年歷史的Twinings唐寧茶，一次讓你體驗到14種不同口味，邀請你品嚐Twinings高雅的氣息，限時享用215元。
蝦皮購物「517吃貨節」公開獨門優惠祕笈
優惠第1招
5/13－5/16天天0點、12點、20點限時狂撒吃貨７折券，滿517元即可使用，最高折300元。
5/17，0點、12點、18點、20點加碼狂撒吃貨１折券，滿517元即可使用，最高折500元。
優惠第2招
於5/13至5/17吃貨節活動期間內，購買任何種類食品且不限金額之成功訂單，即可享有抽獎資格，每筆訂單皆可獲得抽獎機會乙次，獎品包含517蝦幣及美食大禮包！
大禮包A款：共5名，內含大師兄繁星禮盒2盒，市價1120元、卡滋爆米花-口味隨機2桶，市價238元、海尼根0.0無酒精1箱12罐，市價679元。
大禮包B款：共4名，內含多力多滋口味隨機12包，市價540元、老虎牙子Light自然有氧飲料1箱24罐，市價840元、五木拉麵x三顧茅廬聯名湯麵口味隨機6袋，市價1014元。
優惠第2招
即日起至5/18，天天上蝦蝦果園，就有機會種出由快車肉乾、蜂王世家、新東陽等8間美食品牌提供的0元餐點，總價值超過1,200萬元，等你帶回家。
5/17-5/18加碼，只要花5蝦幣購買種子，還有機會種出蝦皮購物與馬來貘獨家聯名的「飽你開心」必比登推介美食禮盒！