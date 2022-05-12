午後大雷雨只是前菜！梅雨鋒面今晚殺到 雨彈先炸北台灣
今（12）日上半天不少地區偶爾還能看見陽光露臉，但午後天氣說變就變，由於水氣偏多加上熱力作用影響，西半部地區及各山區都出現明顯降雨，南投水里更出現時雨量高達60毫米的驚人雨勢。不過午後大雷雨只是前菜，中央氣象局資深預報員劉宇其指出，今天深夜首波梅雨鋒面逐漸開始接近台灣，各地將逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其中部以北及東北部地區今晚到明天（5/13）可能有局部大雨發生機率，而這波梅雨鋒面至少會影響到下週一（5/16），週末鋒面滯留在台灣上空，整個西半部地區及宜蘭都要留意可能有短延時強降雨，局部地區可能有大雨或豪雨，民眾務必要多加留意。
劉宇其表示，這波梅雨鋒面今晚到明天接近台灣陸地後，這個週末（5/14~5/15）將滯留在台灣上空，是影響台灣陸地天氣最明顯的時候，由於鋒面帶上的雷雨胞消消長長，很容易為局部地區帶來短延時強降雨，其中西半部地區及宜蘭可能有局部大雨或豪雨發生，很可能造成積水或淹水的現象，山區也要留意有坍方、落石及土石流。到了下週一（5/16）梅雨鋒面會逐漸移動到巴士海峽，各地天氣還是不穩定，持續有陣雨或雷雨發生，尤其中南部地區及花東可能有局部大雨，要留意多日豪大雨釀災。
氣象局長鄭明典今日也在臉書貼文提醒，鋒面帶上「排隊的對流胞」已經可以看到，「這種排隊的對流胞比較長命，而且移動緩慢，比環境風場慢，所以容易累積降雨量！」民眾務必要留意。
此外，週末到下週一這段期間由於鋒面後方的東北季風增強，各地氣溫也會明顯轉涼，最低溫時間點預計落在週一，北台灣整天氣溫都不到攝氏20度，最低只有攝氏17度左右，其他地區低溫也只有攝氏18到20度左右，民眾感受到變冷會很明顯，請多加留意保暖。
劉宇其說，這波梅雨鋒面預計下週二（5/17）之後才回逐漸遠離，屆時東北季風也會逐漸減弱，下週二白天之後各地氣溫會逐漸回暖，雨勢也會明顯趨緩，僅剩東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區恢復多雲到晴。