小嫻為雞翅鬧分手？盼金剛經濟獨立：我不用像老媽子碎念

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兩人分手一個多月，小嫻沒間斷過直播帶貨事業，金剛卻吐露一度忘記處理雞翅訂單，態度較為懶散，讓小嫻忍不住想囉嗦幾句，想起關係已經從情人轉變為朋友，她當場熄滅怒火，表示這本來就是他的工作，讓金剛自行處理，她笑笑說：「我不能再插手了，如果還在一起，像那個狀況就會吵架，以前很在意就會吵架，現在不是我的事，我不用操這個心，像個老媽子碎念，這樣子你也會不舒服，我們可能還沒學會尊重這個課題」，金剛點點頭贊同。
小嫻對分手很淡定，期盼金剛能經濟獨立，照顧好自己的事業、情緒、身體，金剛則淚流滿面說，感謝低潮時小嫻伸出援手協助，這是人生裡第一次這麼和平分手，「其實沒有這麼困難，分手不代表結束一段人生，很多人會為情所困，但關心對方不一定要是情人那個位置，退回到朋友，彼此比較放鬆」，希望她下一段找到更適合自己的人。
金剛坦言，彼此都疏忽到一點，太過長時間相處，任何事都在一起，其實每個人需要自己的空間，「我們分開了，但我們還是很好」，未來需要時間消化情緒，慢慢相處沒有壓力。
據《三立新聞網》報導，雖然鮮少曝光螢光幕，但小嫻靠著業配、代言和通告，每月約有20萬元收入，相對的，曾赴大陸、香港發展多年的金剛，在台灣的演藝圈通告較少，收入不及女友，兩人在夜市擺攤主要是想要創業，放下身段體驗不同生活形態，而不是單純賺錢而已。小嫻現積極學習，盼能實現觀光導覽員工作的目標，金剛沒有前女友的幫助，能否繼續堅持創業下去，要靠時間來證明。