小嫻為雞翅鬧分手？盼金剛經濟獨立：我不用像老媽子碎念

42 歲的小嫻和金剛交往近2年，甜蜜戀情無預警破局，讓外界直呼唏噓，雙方宣稱是和平分手，卻在直播時無意間自爆，一起合作的雞翅事業也是分手原因，小嫻淡定說，不想再當老媽子，一直對金剛碎碎念，希望金剛趕快經濟獨立，一個人好好把雞翅事業繼續完成。

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▲小嫻臉書上最後一次合照，是3月時一起慶祝生日。（圖／翻攝小嫻臉書）

因為疫情關係，工作機會減少，金剛獲邀回香港主持的計畫泡湯，意外開發了雞翅事業，無論是擺攤、線上宅配，小嫻都充當賢內助，一起處理雞翅、熬夜烹煮、包裝、冷凍，甚直幫忙擺攤、直播、處理線上訂單，她都不缺席，彼此工作交集深入，自然產生摩擦、爭吵。

▲金剛（左）和小嫻去年聊到擺攤作生意的辛苦，忍不住都掉下了眼淚。（圖／翻攝金剛臉書）

兩人分手一個多月，小嫻沒間斷過直播帶貨事業，金剛卻吐露一度忘記處理雞翅訂單，態度較為懶散，讓小嫻忍不住想囉嗦幾句，想起關係已經從情人轉變為朋友，她當場熄滅怒火，表示這本來就是他的工作，讓金剛自行處理，她笑笑說：「我不能再插手了，如果還在一起，像那個狀況就會吵架，以前很在意就會吵架，現在不是我的事，我不用操這個心，像個老媽子碎念，這樣子你也會不舒服，我們可能還沒學會尊重這個課題」，金剛點點頭贊同。

小嫻對分手很淡定，期盼金剛能經濟獨立，照顧好自己的事業、情緒、身體，金剛則淚流滿面說，感謝低潮時小嫻伸出援手協助，這是人生裡第一次這麼和平分手，「其實沒有這麼困難，分手不代表結束一段人生，很多人會為情所困，但關心對方不一定要是情人那個位置，退回到朋友，彼此比較放鬆」，希望她下一段找到更適合自己的人。

▲金剛（右）親力親為滷製雞翅，小嫻都在旁協助。（圖／翻攝金剛臉書）

金剛坦言，彼此都疏忽到一點，太過長時間相處，任何事都在一起，其實每個人需要自己的空間，「我們分開了，但我們還是很好」，未來需要時間消化情緒，慢慢相處沒有壓力。