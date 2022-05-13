房市／全大運落幕　信義房屋相挺不間斷

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信義房屋作為此次全大運贊助商之一，除配合賽事場地需求提供帳篷，也找來學生時代曾參與過國內外體育賽事的「學長姐」錄製「讚聲」，並於賽事期間，每天於信義房屋官方臉書PO出一支加油影片；例如承德店主任王卉榆曾是亞青錦標賽西洋劍國手、也曾拿過全大運季軍，又如內湖店店長吳承憲，曾在亞洲大洋洲飛盤爭奪錦標賽拿到銅牌。
不僅全力支持全大運賽場上拚戰的選手，信義房屋也由內而外做起，積極打造「運動信義」、「幸福信義」。2019年信義房屋推出「彈性福利—信福幣」制度，每位員工每年享有1萬枚信福幣、最多可發揮1.5萬元價值，用來支付包含健身運動在內的多個福利項目；每位新進員工也享有免費健康檢查，任職每滿2年、40歲以上同仁每滿1年，也都享有健康檢查。
此外，信義房屋也有籃球、壘球、桌球、羽球、核心肌群、瑜珈等各種運動性社團，疫情之前，也會定期舉辦球賽或聯賽，甚至是全公司同仁參加的大型運動會；信義人熱愛運動，也曾獲得教育部體育署頒發的「運動企業」認證。
信義房屋南屯店店長杜得琳長期參與台中壘球隊，目前全隊大約有20位同仁。他笑說，打壘球需要場地費、器材配備支出，透過公司的補助，讓參與運動項目的同仁能夠減輕負擔；透過運動也可以放鬆身心、調劑工作壓力，「回到分店都變成正能量的發電機！」不必因為工作捨棄運動、健康，而能兩者兼顧。不只如此，在場上一邊聊天、一邊交流彼此觀念或工作心法，也比在辦公室、會議室的環境更容易吸收，甚至還有助於提升工作效能！
信義房屋強調，除了以實際行動力挺體育賽事，並以高薪高發展的亮點，吸引運動好手加入信義房屋，透過多樣的運動社團、運動賽事，讓同仁一起拚戰、同樂，希望讓「好工作」，也成為同仁的「好生活」。