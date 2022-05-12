批評診所做PCR政策 柯文哲批中央：沒有SOP都是屁話
新冠肺炎疫情近日在台灣持續升溫，而各縣市的篩檢量能備受挑戰之餘，快篩試劑也依然是供不應求。對此中央指揮中心指定各縣市部分診所，可以進行PCR採檢，不過國民黨台北市議員徐弘庭卻爆料，有患者在快篩陽性後前往採檢，不過卻發現三四天後診所方面卻還沒將檢體送交實驗室檢驗。對此台北市長柯文哲今日也表示，這就是做事沒有SOP的狀況，並強調「沒有SOP都是屁話」。
昨（11）日柯文哲進入議會，向國民黨團報告本會期的優先法案與追加預算。在問答過程中，徐弘庭向柯文哲爆料，表示有民眾向他投訴，因為快篩陽性後，前往指揮中心指定的PCR檢測診所進行採檢，不過遲至三天後該診所都還沒將檢體送交實驗室進行化驗，引發民意反彈。
對此柯文哲今日受訪時直言，問題的重點不在於採檢，而是採檢完後又送去哪個實驗室才是重點。「做什麼事情一定要有SOP，沒有然後就宣布，400多家真正能做的才幾家？」柯文哲說，重點不是採檢，而是採檢完有沒有實驗室能夠幫忙檢驗、資料要怎麼上傳。
「我在北市府都跟下屬說，沒辦法寫出SOP都是屁話，不想聽。」柯文哲直言，要能寫出流程圖，然後每個流程需要花多少時間，全部都得詳細寫出來，「都要想好，如果SOP制定不出來，就都是屁話。」
※【NOWnews 今日新聞
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