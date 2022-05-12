T1／第一屆攝影大賽季後賽登場　前3名可獲Sony購物金等

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8位參賽選手將可在季後賽至總冠軍賽期間，向聯盟申請至比賽現場拍照，不僅可超近距離觀賞比賽，也可比照攝影媒體於最佳位置捕捉精彩比賽照片，總冠軍賽結束後3天內，8位參賽選手都將自選出4張作品（作品規範請詳見報名網站）上傳至報名網站接受評選。
參賽選手作品將由專業體育攝影媒體評審團，依照作品創意、攝影品質、技巧構圖進行評比，聯盟也將舉辦為期一週的線上票選活動，邀請球迷一起參與投票，相關評選比例為評審團評選佔比70%、球迷佔比30%。
聯盟預計將在線上票選活動結束後，結合評審團評選結果，選出前3名參賽選手，並於報名網站公告，前3名都可獲得下季2022-2023全賽季Free Pass攝影證，另還可獲得Sony贊助的影像產品購物金（限於Sony官方購物網站www.sony.com.tw/store/購買相機或攝影器材相關產品、單筆最高折抵結帳金額 50%，若有未盡規範之處，Sony Taiwan保有最終解釋權利。），第1名NT$20,000元、第2名NT$10,000元、第3名NT$5,000元。
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