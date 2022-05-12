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T1／第一屆攝影大賽季後賽登場　前3名可獲Sony購物金等

▲第一屆台灣運彩xT1聯盟攝影大賽即將在24日季後賽登場。（圖／台灣運彩xT1聯盟提供）
▲第一屆台灣運彩xT1聯盟攝影大賽即將在24日季後賽登場。（圖／台灣運彩xT1聯盟提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-05-12 17:40:13

台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季季後賽即將在24日熱鬧開戰，聯盟特別與知名相機品牌Sony合作舉辦第一屆「2021-22賽季台灣運彩x T1聯盟攝影大賽」，強力徵求各大「攝」手報名參賽，活動將於24日正式開跑，前3名最佳「攝」手除了可獲得聯盟下季2022-2023全賽季Free Pass攝影證，還可獲得Sony影像產品購物金獎勵，第1名可獲NT$20,000元。

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活動即日起至18日晚間11點59分於聯盟官方報名網站（https://feversocial.com/p/22976）開放報名，相關報名資訊請詳見報名網站，聯盟將邀請專業體育攝影擔任評審團，選出8位參賽選手，並在21日於報名網站進行公告。

8位參賽選手將可在季後賽至總冠軍賽期間，向聯盟申請至比賽現場拍照，不僅可超近距離觀賞比賽，也可比照攝影媒體於最佳位置捕捉精彩比賽照片，總冠軍賽結束後3天內，8位參賽選手都將自選出4張作品（作品規範請詳見報名網站）上傳至報名網站接受評選。

參賽選手作品將由專業體育攝影媒體評審團，依照作品創意、攝影品質、技巧構圖進行評比，聯盟也將舉辦為期一週的線上票選活動，邀請球迷一起參與投票，相關評選比例為評審團評選佔比70%、球迷佔比30%。

聯盟預計將在線上票選活動結束後，結合評審團評選結果，選出前3名參賽選手，並於報名網站公告，前3名都可獲得下季2022-2023全賽季Free Pass攝影證，另還可獲得Sony贊助的影像產品購物金（限於Sony官方購物網站www.sony.com.tw/store/購買相機或攝影器材相關產品、單筆最高折抵結帳金額 50%，若有未盡規範之處，Sony Taiwan保有最終解釋權利。），第1名NT$20,000元、第2名NT$10,000元、第3名NT$5,000元。

T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。

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