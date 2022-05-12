Motorola全新edge 30系列登場！旗艦款30天不滿意包退
Motorola今（12）日在台推出新一代edge 30系列旗艦機種，頂規edge 30 pro搭載高通Snapdragon 8 Gen 1晶片，前後相機由三顆千萬畫素主鏡頭組成，12GB+256GB售價21,990元，5/20~5/31至遠傳friDay購物、momo購物、PChome 24h、yahoo購物中心，各通路前30名申購並且完成線上登錄者，共180位可享30天鑑賞期，期限內可免費體驗並享無條件退貨服務，Motorola再加贈1000元foodpanda券；edge 30則著重輕薄外型，6.79mm機身厚度是目前市場上最薄的5G手機，8GB+128GB edge 30售價11,990元，兩款將於5/20陸續開賣。
edge 30 pro 主打強悍拍攝
全新一代edge 30 pro主打拍攝功能，搭載5,000萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭，以及5,000萬畫素超廣角/微距鏡頭，搭配2.0μm Quad Pixel技術，感光更靈敏的同時，能將四個畫素合而為一，合成一張最清晰的成像。edge 30 pro還具備了OIS Omni-directional PDAF （防手震非指向性相位偵測自動對焦）技術，舉起手機拍攝或構圖的瞬間即可高速對焦。
6,000萬畫素自拍相機亦是業界唯一，使用Quad Pixel技術，300%進光量確保低光源的環境下拍出好照片。edge 30 pro搭載高通Snapdragon 8 Gen 1晶片的手機，使用6.7吋的OLED螢幕；聽覺上edge 30 pro具備2顆支援Dolby Atmos的喇叭，提高沈浸式的影音享受。
edge 30超輕薄5G手機
edge 30配置5,000萬畫素主鏡頭與5,000萬畫素超廣角/微距鏡頭，提供優異的拍照體驗，採用6.5吋OLED螢幕提升輕薄特性，但144Hz螢幕更新率確保畫面清晰；6.79mm的機身搭載高通Snapdragon 778G+ 5G行動平台。edge 30作為目前世界上最薄的5G手機，即使是手比較小的女性使用者，也能輕鬆掌握。指紋辨識功能藏在大螢幕之下，在後疫情時代更是不可或缺。
除了有Motorola 5G大軍壓境，入門款g系列手機moto g82 5G，搭載5,000萬畫素後置鏡頭，搭配OIS光學防手震技術，配備6.6吋螢幕、Dolby Atmos立體聲喇叭，入門款5G手機moto g82 5G推出炫光百合白銀色，6GB+128GB版本售價10,000元有找。