青春設計節看見花蓮之美！東華首度參展《旬見》秀創意
由高雄市政府文化局所主辦的「青春設計節」，從2005舉辦至今，已成為台灣具有指標性的青年創意設計聯展，吸引眾多學子展現創意。位於花蓮的國立東華大學藝術創意產業學系，今年首度南下參與「2022青春設計節」，以《旬見》為主題、規劃「山海、物產、生活以及文明」四大展區。東華大學校長趙涵捷表示，展出的每一件作品都有花蓮的故事在裡面，邀請大家來到展場細細品味。
國立東華大學藝術創意產業學系112級畢業製作《旬見》，今（12）日於高雄駁二P2倉庫的展區內舉辦開幕儀式，東華大學校長趙涵捷、藝術學院院長徐秀菊等人皆出席，見證藝術創意產業學系十年以來，以「傳統與創新」和「創意與產業」，兩個理念的整合，於東部推動「文化產業」教育之成果展現，也與同學共享畢業製作展現的喜悅。藝術學院院長徐秀菊指出，每個城市都有在地特色，這次的作品，充分的將藝術、創意與文化結合，展現花蓮之美。
展覽主題《旬見》的由來，源自「旬」有十年之意，此次南下展覽的同學皆為藝術創意產業學系第十屆的學生，而《旬見》又取自「尋見」的諧音，代表找尋與發現的意涵，「見」字也通「現」，具有展現的意思。《旬見》的同學提到，他們想從「花蓮」出發，向外發展，表示藝術創意產業學系在花蓮扎根，於在地發展與找尋創作的靈感。
《旬見》在「2022青春設計節」展場中總共分成四個展區，分別為「山海、物產、生活以及文明」。在山海區的「MOMORY沫沫語」，運用陶藝的釉色以及器型的變化，呈現花蓮山海意象，生活區的「上山Paseki」，在服飾上結合卑南族傳統十字繡與猴祭的故事，傳達文化傳承的理念，而「泥古NIGU」，則是以陶藝創作結合東部的山海與東華大學的吉祥物進行創作，三組皆有作品入圍了本屆青春設計競賽。
另外展區中還有特色手工香皂、鯨豚字體設計、香水和擴香石、野菜卡牌設計、瀕危動物日曆設計、在地農產果醋推廣、學生文創電子商務與藝術家整理服務等等的品牌主題。《旬見》即日起至5月15日於駁二藝術特區大勇P2倉庫展出。