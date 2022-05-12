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又現怪病！印度爆發「番茄流感」逾80童感染　已奪58命

▲印度爆發名為「番茄流感」（tomato flu）的神祕疾病。示意圖。（圖／翻攝自@newsfornikhil推特）
▲印度爆發名為「番茄流感」（tomato flu）的神祕疾病。示意圖。（圖／翻攝自@newsfornikhil推特）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-12 18:12:54

新冠肺炎疫情尚未停歇，印度又傳出新型流感疫情！印度南部克勒拉邦（Kerala）以及坦米爾那都邦（Tamil Nadu）近日爆發神秘疾病「番茄流感」（tomato flu），患者皆會長出「紅色水泡」症狀，目前已經有至少80名兒童染病，至少58人出現食物中毒現象住院死亡。

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綜合外媒報導，「番茄流感」是種罕見的病毒性疾病，也是印度最常被誤診的傳染病。患者被感染後，身上會長出紅斑、出現皮膚灼傷和脫水等現象，皮膚還會長出一顆顆紅色水泡，就像番茄一般，因此被稱為是「番茄流感」。

坦米爾那都邦孔巴托（Coimbatore）衛生服務部副主任阿魯納（P Aruna）醫生表示，番茄流感會影響5歲以下的兒童。症狀包括皮疹、皮膚癢和脫水。另外有報告指出，感染之後還會出現疲倦、關節痛、胃痙攣、噁心、嘔吐、腹瀉、咳嗽、打噴嚏、流鼻涕、高燒和身體疼痛等症狀，甚至在某些情況下還會造成腿和手的顏色改變。

阿魯納表示，「番茄流感是自限性流感、沒有特定藥物能治療」，這代表症狀通常會隨著穩定照護，靠自身免疫系統而痊癒。不過與其他流感相同，番茄流感也十分具有傳染性。若有人感染，就需要被隔離。

目前克勒拉邦的柯蘭縣（Kollam）已經有超過80位5歲以下幼童染疫，另在孔巴托也有出現多例感染個案。由於番茄流感部分症狀與食物中毒極為相似，先前克勒拉邦曾通報當地出現58宗食物中毒而住院死亡案例，在經過調查後，也確認是因為感染番茄流感死亡。

在克勒拉邦發現番茄流感病例後，坦米爾那都邦隨即加強邊境控管並部署檢查站，派出由衛生單位、警察組成小隊，全天候輪班審查入境人士。

印度衛生官員目前已經對番茄流感持續展開調查，當局目前還無法確定引發這種神秘疾病的確切原因。有人認為番茄流感是病毒感染，也有人認為「番茄流感」症狀，與透過蚊子傳播的屈公病（Chikungunya）或登革熱類似，懷疑是其後遺症。

雖然仍尚未確定導致這種病的原因為何，但當地官員警告，這種疾病可能會蔓延到其他地區，因此人們應保持警惕，與感染者保持距離，不要共用玩具及衣物、大量飲用乾淨的水，並維持乾淨的衛生環境。

報導指出，若是家裡有兒童出現感染番茄流感的症狀，家長應帶兒童儘速就醫，並且注意不要讓孩子抓破紅疹或水泡，並保持良好衛生環境，盡量讓小孩飲用足夠的乾淨純水。

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