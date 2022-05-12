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林欽榮視察輕軌C23站工區　關心防汛與施工進度

▲捷運局表示輕軌C23車站結構體工程，包含地樑、鋼柱、基礎均已完成，預計於7月初完成車站工程。（圖／高市府捷運局提供）
▲捷運局表示輕軌C23車站結構體工程，包含地樑、鋼柱、基礎均已完成，預計於7月初完成車站工程。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-05-12 20:54:09

高市副市長林欽榮今（12）日中午市議會質詢結束後，隨即前往視察輕軌大順路段C23站工區，同時瞭解輕軌工地的防汛整備作業及昨日大雨對輕軌工地之影響，並聽取捷運局今年通車路段C20~C24工程進度簡報。

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▲林欽榮今（12）日前往視察輕軌大順路段C23站工區。（圖／高市府捷運局提供）
▲林欽榮今（12）日前往視察輕軌大順路段C23站工區。（圖／高市府捷運局提供）
捷運局表示，目前美術館路段與大順路段共5個工區，各區施工進度達近60%，現階段先行施作的雨水箱涵重建工程已於今年5月汛期來臨前全部完成，且各工區進度均能穩定超前週目標約3%，輕軌工程可望配合「2022台灣設計展在高雄」活動，提前於今年10月上旬將通車營運路線延伸至C24站，捷運局也考量接下來汛期對工程推進及對交通影響，規劃屬於明年底通車的大順路段各工區暫先以AC回鋪路面恢復車輛通行。

另外捷運局也特別說明輕軌C23車站進度，目前車站結構體工程，包含地樑、鋼柱、基礎均已完成，尚餘月台版澆置鋪設及後續站體裝修，預計於7月初完成車站工程。

林欽榮勉勵輕軌施工團隊，因汛期將至，務必持續做好工區各項防汛整備作業；另指示汛期對道路交通和工程推進造成一定程度影響，請輕軌施工團隊將原先規劃明年底通車的大順路段B、C、D各工區，於雨水箱涵改建完成後，接續拆除施工圍籬，並跨局處合作由工務局養工處暫以AC回鋪路面，恢復車輛通行。

捷運局表示在防疫、防汛同時，也將積極趲趕輕軌工程進度、隨時應變調派，保持最大施工能量持續衝刺，並時刻監控交通維持順暢，以期順利達成輕軌今年10月階段性通車目標(C20~C24路段)，並於112年底完成全線完工通車的任務，以達成輕軌成圓的目標。

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