柯文哲再預言：中央若堅持PCR才給藥　一定會死很多人

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲強調，現在這關是台灣防疫最後一關卡，像是南韓感染後，就解封、過關了，「我們現在是黎明前最後的黑暗。」柯文哲直言，問題在於如何撐過去，現在連確診都沒辦法處理，「很多中央的政策，如果堅持PCR才給抗病毒藥物，我直接告訴你，一定會死很多人。」
被問到11日稱快篩陽就領藥，但有醫生擔憂對肝腎功能不好的病患來說，若未經醫生評估恐造成反效果？柯文哲回應，這些他都知道，這也是中央要考慮的，因為藥不是很多且又很貴，要考慮成本效益，如果是醫療資源無限的國家，那就直接給確診者吃，但現在一人份要2萬元，且也並非沒有副作用，就得視年齡、肝腎功能來決定。
柯文哲指出，人工智慧分辨系統還沒建立，要跟病人說吃哪些藥也沒辦法即時分辨，在這種時刻恐怕只能80、20法則，沒辦法每件事情都求滿分。「如果是臨床上使用，也許快篩陽就當確診；但若涉及法律、保險、請假等就仍要PCR。」柯文哲說，如果符合快篩陽等同確診的狀態下，哪些人要吃藥，仍要設定成本效益，包括全台共有多少藥、每戶藥多少錢，以及年齡層界線為何，包括是80歲者還是70歲，但這些都不是由地方政府決定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。