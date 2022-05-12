感謝基層醫護 立委蔡適應、上宇林老闆贈500杯飲料
5月12日國際護理師節！為感謝基層醫護同仁站在防疫的最前線，用生命守護國人的健康，立委蔡適應與上宇林基隆站前店老闆楊佳明特募集500杯飲料，發送給基隆的醫療院所；另外，群賢閣蔬食餐廳、基隆無極玉聖宮合募100個便當捐贈給臺灣礦工醫院，共同向醫護人員致上最高的敬意！
上宇林今（12）日上午配送到臺灣礦工醫院50杯、市立基隆醫院50杯、基隆三軍總醫院100杯，下午配送到部立基隆醫院150杯、基隆長庚醫院150杯；楊佳明表示，最近因疫情的嚴峻，感染人數不斷增加，此時是醫護人員最需要打氣的時候，希望他和立委蔡適應的一點心意，可幫助醫護人員一起挺過。
目前在居家照護的蔡適應特錄製一段影片，向在第一線奮鬥的醫療人員表達誠摯的感謝之情；立委蔡適應指出，過去這幾年因為疫情的關係，許多醫護人員非常忙碌，特別是當台灣人民面對危險、恐懼的時候，感謝醫護人員在第一線給予治療、照護，保護我們的家園，藉著國際護理師節，向全天下的醫護人員說聲「您辛苦了！」
※【NOWnews 今日新聞
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