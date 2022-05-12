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感謝基層醫護　立委蔡適應、上宇林老闆贈500杯飲料

▲目前在居家照護的立委蔡適應與上宇林基隆站前店老闆楊佳明特募集500杯飲料，委請服務處同仁發送給基隆的醫療院所。（圖／立委蔡適應服務處提供）
▲目前在居家照護的立委蔡適應與上宇林基隆站前店老闆楊佳明特募集500杯飲料，委請服務處同仁發送給基隆的醫療院所。（圖／立委蔡適應服務處提供）

記者陳志仁／基隆報導

2022-05-12 18:54:47

5月12日國際護理師節！為感謝基層醫護同仁站在防疫的最前線，用生命守護國人的健康，立委蔡適應與上宇林基隆站前店老闆楊佳明特募集500杯飲料，發送給基隆的醫療院所；另外，群賢閣蔬食餐廳、基隆無極玉聖宮合募100個便當捐贈給臺灣礦工醫院，共同向醫護人員致上最高的敬意！

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上宇林今（12）日上午配送到臺灣礦工醫院50杯、市立基隆醫院50杯、基隆三軍總醫院100杯，下午配送到部立基隆醫院150杯、基隆長庚醫院150杯；楊佳明表示，最近因疫情的嚴峻，感染人數不斷增加，此時是醫護人員最需要打氣的時候，希望他和立委蔡適應的一點心意，可幫助醫護人員一起挺過。

目前在居家照護的蔡適應特錄製一段影片，向在第一線奮鬥的醫療人員表達誠摯的感謝之情；立委蔡適應指出，過去這幾年因為疫情的關係，許多醫護人員非常忙碌，特別是當台灣人民面對危險、恐懼的時候，感謝醫護人員在第一線給予治療、照護，保護我們的家園，藉著國際護理師節，向全天下的醫護人員說聲「您辛苦了！」
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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