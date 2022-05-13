foodpanda聯名全聯推出療癒甜點 加碼隱藏版優惠碼7.5折
外送平台 foodpanda 日前於母親節和蛋糕名店推出聯名款後，再度大動作的與全聯旗下 We Sweet 推出聯名甜點，以品牌大使「胖胖達」為主題，從5/13~6/9在 foodpanda、全聯福利中心全台門市開賣。為慶祝跨界聯名合作，foodpanda 加碼送上指定優惠碼【叫全聯】，即可享全聯福利中心獨家限時7.5折優惠。
本次聯名甜點推出3款不同萌樣品項，包含「草莓生乳酪蛋糕」外型為胖胖達的Q萌臉，草莓戚風蛋糕包裹乳酪慕斯與草莓果餡，口感濕潤綿密，售價79元。抹茶奶凍竹子捲採用來自日式感滿滿的京都宇治抹茶，戚風蛋糕散發著淡淡的抹茶清香，售價99元。還有優格乳酪小熊包蛋糕：胖胖達背的「小熊包」首度亮相，以優格與可爾必思做為基底，配上日式水浴蒸烤手法所製成的乳酪蛋糕，售價129元。
優惠活動：
- 5/13~5/19在生鮮雜貨專區訂購全聯福利中心商品滿 549元，輸入指定優惠碼【叫全聯】，即可享 7.5 折優惠，最高可折抵 200元，每人可用 1 次，數量有限，兌完為止。
- 5/13~6/30，凡購買任一款 foodpanda X 全聯 We Sweet 聯名甜點，打開包裝即可獲得神祕優惠，每人可用1次。數量有限，兌完為止。
- 5/13 ~6/9於 foodpanda 、全聯全台實體門市等通路購買 foodpanda X 全聯 We Sweet 系列甜點任 1 款，登錄發票即可抽最高 1 萬元的 foodpanda 全聯加菜金、1個月免費外送等好禮。