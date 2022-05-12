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疫情高峰往後！專家籲「別因害怕躲藏」　正常生活是解方

▲昨（11）日台大公衛學院教授陳秀熙推估，台灣與紐西蘭疫情曲線走向相像，疫情大流行有望在6月中旬結束。（圖／記者朱永強攝）.
▲昨（11）日台大公衛學院教授陳秀熙推估，台灣與紐西蘭疫情曲線走向相像，疫情大流行有望在6月中旬結束。（圖／記者朱永強攝）.

記者許若茵／台北報導

2022-05-12 19:05:57

本土新冠肺炎疫情持續升溫，但高峰未至，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中評估，台灣正面臨重大轉型期。今（12）日中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，現在最重要的就是別再讓快篩陽性卻無醫療需求者做PCR，要將醫療量能集中在可預測的高風險族群，另民眾也不必害怕高峰，持續正常生活、防疫即可。

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昨（11）日台大公衛學院教授陳秀熙推估，台灣與紐西蘭疫情曲線走向相像，疫情大流行有望在6月中旬結束，感染科權威醫師李秉穎認為，6月初會進入疫情高峰期，陳時中則表示，台灣疫情正在面臨重大轉型期，疫情未達高峰，甚至正在往後延，要把轉型管理做好。今早李再於廣播節目中說，是否要緊縮防疫政策，要看醫療收治量能而定，台灣近期的確診死亡率都還在控制範圍之內，不過國內疫情未達高峰，都還要持續觀察。

在疫情高峰來臨前，何美鄉指出，現在最重要的是不需要再浪費時間，對快篩陽性卻無醫療需求者做PCR，「那就是占掉我們的醫療資源」，若是一般身體健康民眾快篩陽性但無症狀可繼續工作，或是居家休息幾日都可。

何美鄉直批，台灣有1000多萬件保單，但總人口才2300萬人，一堆人需要依靠PCR確診申請理賠，「我們幹嘛理他們呢？」，未來確診人數會持續增加，但所有診斷、治療等醫療量能都要集中在可預測的高風險族群，減低死亡與重症人數，總確診人數並不是最重要的。

何美鄉提到，昨日台北市空床僅剩30%是不大夠的，應要特別注意，最主要的是現在確診病例多集中於雙北，雙北距離桃園、基隆也很近，這些縣市確診人數都很多，因此政府要清點的不是全國的醫療量能，而是在個案最多的地方，必須要盤點清楚量能，人少的地方政府可自己清點，「這關不會很久啦，真的不會很久，大家就是咬著牙關就是過，不會很久的」。

何美鄉表示，希望在7月時，就可以看到每日確診人數穩定在下降，不過條件是大家一定要正常生活，每個人也要很注意自身狀況，避免自己與高風險族群染疫，「天天外出，天天到外面工作，一定會碰到病毒，不是今天就是明天」，還是得要多注意，並持續正常生活即可。

何美鄉解釋，到了夏天，大家疫苗覆蓋率提升、藥物也已準備，面對症狀較輕微的Omicron變異株，「若是民眾依舊因為害怕染疫而躲藏在家裡，到了冬天會才可怕！」屆時面對同樣病毒，民眾抗體更低、但病毒致病性更強，「有更好嗎？」因此民眾不必特別被感染，也可持續正常生活，不用害怕高峰，持續增強自己的抵抗力、把自己照護好，就是對抗病毒的不二法則。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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