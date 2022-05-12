疫情高峰往後！專家籲「別因害怕躲藏」　正常生活是解方

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在疫情高峰來臨前，何美鄉指出，現在最重要的是不需要再浪費時間，對快篩陽性卻無醫療需求者做PCR，「那就是占掉我們的醫療資源」，若是一般身體健康民眾快篩陽性但無症狀可繼續工作，或是居家休息幾日都可。
何美鄉直批，台灣有1000多萬件保單，但總人口才2300萬人，一堆人需要依靠PCR確診申請理賠，「我們幹嘛理他們呢？」，未來確診人數會持續增加，但所有診斷、治療等醫療量能都要集中在可預測的高風險族群，減低死亡與重症人數，總確診人數並不是最重要的。
何美鄉提到，昨日台北市空床僅剩30%是不大夠的，應要特別注意，最主要的是現在確診病例多集中於雙北，雙北距離桃園、基隆也很近，這些縣市確診人數都很多，因此政府要清點的不是全國的醫療量能，而是在個案最多的地方，必須要盤點清楚量能，人少的地方政府可自己清點，「這關不會很久啦，真的不會很久，大家就是咬著牙關就是過，不會很久的」。
何美鄉表示，希望在7月時，就可以看到每日確診人數穩定在下降，不過條件是大家一定要正常生活，每個人也要很注意自身狀況，避免自己與高風險族群染疫，「天天外出，天天到外面工作，一定會碰到病毒，不是今天就是明天」，還是得要多注意，並持續正常生活即可。
何美鄉解釋，到了夏天，大家疫苗覆蓋率提升、藥物也已準備，面對症狀較輕微的Omicron變異株，「若是民眾依舊因為害怕染疫而躲藏在家裡，到了冬天會才可怕！」屆時面對同樣病毒，民眾抗體更低、但病毒致病性更強，「有更好嗎？」因此民眾不必特別被感染，也可持續正常生活，不用害怕高峰，持續增強自己的抵抗力、把自己照護好，就是對抗病毒的不二法則。
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