COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

校園快篩估算公式曝光　教育部已配發100萬劑至校園

▲教育部今（12）日表示，校園快篩試劑已配發100萬劑，呼籲應作為備用物資，不能普發。（圖／台中市政府提供）
▲教育部今（12）日表示，校園快篩試劑已配發100萬劑，呼籲應作為備用物資，不能普發。（圖／台中市政府提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-12 19:12:33

因應本土疫情防治，教育部今（12）日公布校園快篩試劑配發原則，是以該縣市教職員工生數10%進行估算，並參酌各縣市疫情及公費快篩試劑需求，作為校園防疫規範下有需求者使用，目前已配發100萬劑次公費快篩試劑至各縣市教育局（處）運用，將持續向指揮中心爭取。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有關配發狀況，教育部說明，已於5月2日及5月4日配發70萬劑次公費快篩試劑至各地方政府及大專校院中心學校，作為依當時校園防疫規範匡列居家隔離者運用。

考量校園防疫物資存用需求，再於5月10日配發「第一批備用存量」30萬劑次至各地方政府教育局（處）及大專校院中心學校，提供各校存放並運用於5月8日起生效的3天「防疫假」適用者，返校前1人1劑次配發使用。

對於公費快篩試劑估算及配發方式。教育部進一步說明，以台中市高中（含）以下學校為例，5月2日首批配發6萬3,024劑次，5月2日至9日台中市高中以下教職員工生居隔人數為22,952人，以當時中央發布校園防疫規範，高中以下1人2劑次配發計算，尚屬足夠運用，另於5月11日配發該市第一批備用存量配達3萬1,200劑次。

針對公費快篩試劑使用原則。教育部重申，公費快篩試劑運用並非以普發方式進行，而應作為備用物資做最有效運用，在國家防疫物資整體規劃原則下，教育部責無旁貸，將持續向指揮中心爭取快篩試劑，全力支應學校防疫物資。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

校園快篩試劑發放？教育部：已配發首批50萬劑至各縣市

立委要求提校園快篩SOP指引　潘文忠：會與指揮中心討論

九宮格新制是益智遊戲？立委籲停課方式　授權校長決定

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀