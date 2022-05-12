校園快篩估算公式曝光　教育部已配發100萬劑至校園

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考量校園防疫物資存用需求，再於5月10日配發「第一批備用存量」30萬劑次至各地方政府教育局（處）及大專校院中心學校，提供各校存放並運用於5月8日起生效的3天「防疫假」適用者，返校前1人1劑次配發使用。
對於公費快篩試劑估算及配發方式。教育部進一步說明，以台中市高中（含）以下學校為例，5月2日首批配發6萬3,024劑次，5月2日至9日台中市高中以下教職員工生居隔人數為22,952人，以當時中央發布校園防疫規範，高中以下1人2劑次配發計算，尚屬足夠運用，另於5月11日配發該市第一批備用存量配達3萬1,200劑次。
針對公費快篩試劑使用原則。教育部重申，公費快篩試劑運用並非以普發方式進行，而應作為備用物資做最有效運用，在國家防疫物資整體規劃原則下，教育部責無旁貸，將持續向指揮中心爭取快篩試劑，全力支應學校防疫物資。
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