納豆謝救命恩人！陪依依30歲慶生 入住飯店共進浪漫晚餐
41歲男星納豆（林郁智）年初腦出血緊急開刀，經過3個多月住院治療，終於康復返家，目前正在積極復健中，這次能夠成功脫險，女友依依第一時間發現異常，帶他去醫院檢查，並懇求醫師為他開刀，堪稱是「救命恩人」，昨（11）日是依依的30歲生日，小倆口被媒體直擊去飯店共度浪漫晚餐，事後依依也在IG曬出蛋糕照片，雀躍心情溢於言表。
依依9日宣告「我們回家了」，透露納豆出院的好消息，並分享第一時間急救的處理方式，機警明快的行為，被網友大大讚賞，這幾天她也帶著男友剪新髮型、看電影，重溫昔日的恩愛日常，還下廚煲愛心湯，為大病初癒的納豆補補身。
依依今在和納豆經營的選物社團透露，兩人昨去電影院看納豆主演的《頭七》，他用大拇指比讚，氣色相當紅潤，更希望自己能表演得更好，讓女友相當感動，期盼他能儘快恢復健康，重回大銀光幕演出。《蘋果新聞網》也捕捉到他們趁著難得空檔，稍晚去5星級「金普頓酒店」過夜慶生，納豆上車時因右手使不上力，動作較為遲緩，小倆口進飯店時，一路上十指緊扣，甜蜜指數破表，甚至連黑貴賓愛犬也來參一腳，兩人一狗共度生日。依依連續貼出吃晚餐、看電影、吃零食的放閃照，還有閃閃發光的蛋糕照，宣布彼此情比金堅，納豆復健之路一點都不寂寞。