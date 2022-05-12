納豆謝救命恩人！陪依依30歲慶生　入住飯店共進浪漫晚餐

41歲男星納豆（林郁智）年初腦出血緊急開刀，經過3個多月住院治療，終於康復返家，目前正在積極復健中，這次能夠成功脫險，女友依依第一時間發現異常，帶他去醫院檢查，並懇求醫師為他開刀，堪稱是「救命恩人」，昨（11）日是依依的30歲生日，小倆口被媒體直擊去飯店共度浪漫晚餐，事後依依也在IG曬出蛋糕照片，雀躍心情溢於言表。





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▲依依（左）難得與納豆（右）一起用餐。（圖／依級選物臉書）

依依9日宣告「我們回家了」，透露納豆出院的好消息，並分享第一時間急救的處理方式，機警明快的行為，被網友大大讚賞，這幾天她也帶著男友剪新髮型、看電影，重溫昔日的恩愛日常，還下廚煲愛心湯，為大病初癒的納豆補補身。





依依今在和納豆經營的選物社團透露，兩人昨去電影院看納豆主演的《頭七》，他用大拇指比讚，氣色相當紅潤，更希望自己能表演得更好，讓女友相當感動，期盼他能儘快恢復健康，重回大銀光幕演出。





▲納豆陪依依吃蝦餅，觀看自己的電影《頭七》。（圖／翻攝依依ＦＢ）

▲納豆出院去看主演的《頭七》，還捧著零食相當開心。（圖／翻攝《依級選物》社團）

▲依依曬出在飯店裡手捧著蛋糕的樣子。（圖／翻攝依依IG）