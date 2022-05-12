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怕了！北韓防疫戰線「破功」　金正恩首度戴罩露面

▲金正恩首次戴上口罩露面。（圖／美聯社／達志影像）
▲金正恩首次戴上口罩露面。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-12 19:49:272022-05-12 20:33:21

自從全球爆發新冠肺炎疫情後，北韓隨即鎖國，阻絕病毒傳入，但仍在堅守了2年3個月後，仍遭到Omicron亞型變異株BA.2入侵，北韓當局隨即下令進行「全國性封鎖」，並且緊急召開對策會議。防疫戰線出現漏洞，不但讓北韓當局首次公開承認境內出現新冠肺炎病例，過去公開露面都沒戴口罩的北韓領導人金正恩也不敵疫情威脅，首度「戴罩」主持會議。

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根據《朝中社》報導，為因應平壤出現BA.2確診病例，金正恩12日當天凌晨召開緊急對策會議，當中討論了北韓境內疫情形勢，並決定將國家防疫體系上調至最高級別的「最大緊急防疫體系」。

在會議當中除了就疫情蔓延形勢進行討論，以及審議通過緊急防控對策外，政治局更批評防疫部門放鬆警惕，責任不力，未能妥當及時地應對新冠變異株在全球範圍內傳播的疫情形勢。

報導指出，北韓自2020年2月開始對疫情嚴防2年3個月，如今正式「破功」，這也是過去聲稱沒有新冠確診病例的北韓，首次承認病毒突破防疫戰線這一事實。

可以從北韓官媒釋出的照片中發現，過去公開露面都沒戴口罩的金正恩在會議中也戴上了藍綠色口罩，一同在會議室中的官員以及為金正恩開門的緋聞女友玄松月，也都戴上了口罩，無一例外。

▲金正恩進入會議室後將口罩拿下擺在桌上（紅圈處），官媒拍完照後又戴上主持會議。（圖／美聯社／達志影像）
▲金正恩進入會議室後將口罩拿下擺在桌上（紅圈處）。（圖／美聯社／達志影像）
除了金正恩首度「戴罩」的畫面曝光之外，北韓官媒釋出的相關報導和照片推測，北韓當局是在當天零點過後就召開會議，且不同於過去，通常是在會議的隔天才會發布報導，這一次在會後不久就釋出消息，更顯現出北韓對於當前疫情的重視。

《韓聯社》報導指出，根據推測，北韓境內首例確診病例可能在一週前就已經出現。根據韓國情報部門消息，北韓近期出現春瘟症擴散蔓延的跡象，參加4月25日閱兵的人員中也出現了發熱案例。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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