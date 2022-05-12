東港遠洋漁船提供衛星WiFi　移民署讚提升海上勞動人權

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來自東港的漁民第三代陳文省理事，旗下有5艘遠洋漁船，以捕撈大目鮪和黃鰭鮪為主，去年底在自己的遠洋漁船「滿福財168號」及「振發利8號」加裝了高軌道衛星無限量通訊網路系統，讓船員在大海中央也能與家人通訊，不工作的時候也可以看影片打發時間，陳理事表示，「舊式遠洋漁船通常只有裝設低軌道衛星，訊號接收範圍較為受限，一般只有船長及輪機長有辦法和外界聯繫。」陳理事認為：「外籍船員也是為人子女、為人父母，也會思念遠方的家人」，暖心的他更霸氣表示，等自己其他的漁船回到臺灣，一樣會加裝衛星網絡，讓船員都有WiFi使用，雖然提供船上通訊讓支出成本增加，但船上福利變好，船員們工作起來更加賣力，也願意長久任職，相對節省人員流動的管理成本，讓他覺得是件非常值得的事。陳文省理事當場透過衛星通訊，讓移民署通譯人員與正在太平洋公海作業的船員進行通話關懷，印尼籍船員阿嘉說：「老闆很好、在船上工作很好」。船長則說：「今天海象很好，捕到很多漁獲。」，陳理事謙虛地回應：「自己只是做一個老闆應當做的事，沒想到移民署會特地前來拜訪，覺得非常開心，希望未來能看到有更多的漁船裝設WiFi，在海上更容易對外聯繫，創造友善工作環境。」
屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，為積極關懷外籍漁工疫情期間的生活與需求，曾商請屏東縣衛生局於東港區漁會設立快打站為外籍漁工接種疫苗，另考量漁船進港時間短暫，除事先協助辦理統一證號及預約接種，亦積極反映外籍漁工需求，經屏東縣衛生局指定東港安泰醫院提供各劑次隨到隨打服務，使接種疫苗更為便利，攜手外籍漁工讓台灣的防疫工作更趨完整。
屏東縣專勤隊隊長陳泗村表示，在美國國務院「全球防制人口販運報告」中，台灣已連續12年列為第一級國家，移民署打擊涉及海上人權之人口販運案件亦是不遺餘力，呼籲民眾若發現涉及人口販運之線索，請立即撥打屏東縣專勤隊電話：08-7662250檢舉，共同遏止不法人口販運集團。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。