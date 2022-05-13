人氣網紅大洗牌！「這群人」影響力奪冠 學生最愛「她」
按讚、訂閱、開啟小鈴鐺」有在看YouTube的人應該不陌生，但訂閱數就真的等同於影響力嗎？《Social Lab 社群實驗室》節錄《OpView 社群口碑資料庫》與先勢行銷傳播集團聯合發表之《後疫情時代 2021 年第三類媒體年度報告》，評析國內各大網紅的社群影響力，「這群人 TGOP 」因原創劇本的搞笑元素受到網路社群關注，因此具有較高影響力；學生族群則特別關注新興網紅「丟丟妹」有相當高的分享均值，另外學生對「郭台銘」採購疫苗也有大量的的討論度。
「頻道訂閱數」是很直觀量化網紅社群影響力的方式，訂閱數也直接影響了網紅們接業配的費用。曾有業者私下與《NOWnews今日新聞》記者透露，網紅業配費用大約以訂閱人數除以3來換現，舉例來說，10萬粉絲的網紅，大約可以喊到3萬元合作費用，但近年界線越來越模糊，訂閱數也不等同於影響力，單純憑藉網紅的訂閱數，卻不見得能為品牌帶來實際的社群變現力，畢竟影響力是涵蓋網紅粉絲的回應度及黏著度等多面向社群指標。
在整體社群表現最為突出的十位網紅名單，「這群人 TGOP 」因經常拍攝「情境類」影片內容，其原創劇本的搞笑元素多受到網路社群關注，因此仍具有較高影響力。但另方面，擁有愈高社群影響力的網紅，其引發的爭議風波也會更大，品牌在與網紅合作時也需要納入考量。
可以強化品牌在產業的形象建立並維持市場定位的「業內網紅」逐漸浮上檯面，像是在「購物消費」領域如「丟丟妹」、「天后闆妹」等團購主名列前茅，觀察其原因，這些團購主在防疫期間成為直播主，直接將線下的團購場域搬至線上，不只增加與粉絲的即時互動性，更成功延續粉絲的消費熱度。
想進入年輕市場，從學生族群關注的網紅類型也能察覺市場改變，學生族群反映著年輕世代的目光焦點，同時也是重要潛在客群，透過社群指標數據，可了解年輕族群的偏好趨勢。
從 2021 年學生族群關注網紅的榜單中，發現學生族群的興趣輪廓相當廣泛，除了關注新興網紅趨勢之下的「丟丟妹」，更對該網紅的叫賣兜售方式有相當高的分享均值，該模式成功引發共鳴，政治時事亦是學生族群的關注範疇，如對「郭台銘」採購新冠疫苗一事，或對政治媒體人「黃暐瀚」的言論影片表現出較大幅度的討論關注。