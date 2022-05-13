陶晶瑩同框阿翰像姊妹花！想割雙眼皮卻被醫師打槍

主持一姊陶晶瑩因先前素顏直播，現場燈光昏暗，被網友發現意外撞臉網紅阿翰模仿的「凜月」，還製成九宮格梗圖在網上流傳，被網友戲稱是「九天玄女指定姊妹花」，她在YouTube節目《WOW桃姐》終於找來阿翰合體來個「姊妹相見歡」！陶晶瑩坦承一開始看到九宮格後愣住，笑說「因為我自己也分不出來！」更自爆好友賈永婕先是特別打電話安慰，隨後竟送了一盞「網美燈」，她笑說：「可能她一眼看出問題在哪，覺得我上鏡頭太『黯淡』，因為沒有燈才像阿翰！」





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▲陶晶瑩（右）和阿翰，連自己都認不出來。（圖／《WOW桃姐》頻道團隊提供）

阿翰甚至拿出九宮格梗圖開玩笑說：「一模一樣啊！根本雙生姊妹！」、「我也分不出來，我媽也分不出來！我媽都說這些就都我兒子啊！」讓不想承認這事實的陶晶瑩在節目上三度假裝「爆氣」笑到失控，更崩潰到撞牆大喊「屁咧！哪裡像！」她坦言：「網路上說我們兩個很像的時候，我的內心還是有點『裂痕』，因為阿翰都會醜化自己，而且我都覺得自己是『金多美』。」沒想到此話一出又讓阿翰逮到機會「補槍」說：「你真的比較像韓國藝人，但其實也有說我像金多美！那時候我的照片有被放到DCARD上，還被說長得很像金多美！陶子姐，你看我們連像的藝人都一樣！我們三個可以組一個團體！」讓陶晶瑩大笑說：「你整個得分！」











▲為證明兩人真的不像，陶晶瑩（左）特別在節目上讓專屬化妝師為阿翰（右二）貼起假睫毛及上濃妝，要變身為「桃姐」。（圖／《WOW桃姐》頻道團隊提供）

為證明兩人真的不像，陶晶瑩特別在節目上讓專屬化妝師為阿翰貼起假睫毛及上濃妝，要變身為「桃姐」，阿翰頑皮地詢問化妝師說「畫我有沒有一種熟悉感？！」讓全場噴笑！當變身完成後，兩人站在一起比對可說趣味感十足，陶晶瑩反問阿翰覺得兩人有相像嗎？阿翰優幽默地自嘲說，「我是老鴇，你是新進的小姐！」陶晶瑩笑說：「我是老妹！」





聊到兩人最相像的地方應該是單眼皮，很想要變大眼美人的陶晶瑩話鋒一轉，竟自爆自己想「動刀」去做割雙眼皮手術，已經想了20 幾年，沒想到醫生一句話立刻打消念頭，陶晶瑩好氣又好笑地說：「醫生語重心長地說『陶子，你的眼型就算割了雙眼皮也不會好看！』讓我當場失望眼神死！」陶晶瑩反問阿翰會想去整型嗎？阿翰連忙說不會！讓陶晶瑩笑說：「你趕快去整型啦，遠離我一點啦！」





▲阿翰從小就愛看《超級星光大道》，對陶晶瑩非常崇拜。（圖／《WOW桃姐》頻道團隊提供）

儘管節目過程中兩人當起「親親壞姊妹」相互吐嘲，不過私底下陶晶瑩與阿翰都非常欣賞彼此才華，稱讚阿翰模仿口音超強的陶晶瑩透露最喜歡看阿翰模仿原住民角色「西打」，更坦承自己也常學「西打」的彈舌音講話，讓阿翰立刻「西打」上身稱讚陶晶瑩是「美的國度皇后」！而能與心目中最景仰的主持人首次同台，阿翰坦言「非常緊張」，還開玩笑說：「我看到你就好像看到我媽一樣！」讓陶晶瑩再度崩潰大笑不已！





當阿翰被問到第一次被說像陶晶瑩是什麼時候？阿翰透露國中時就有同學提過，加上當時大家都愛看「超級星光大道」節目，他曾經參加過在花蓮舉辦的「星光大道」的初選比賽活動，只不過後來就被刷下來了。阿翰說完更現場獻唱陶晶瑩寫經典歌〈年紀大了點〉，還跟陶晶瑩完成「姊妹」首次螢幕合唱！本集精彩內容請鎖定5/13晚上8點《WOW桃姐》節目。



