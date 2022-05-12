三重狠男當街對前女友與情敵「連開5槍」！晚間苗栗落網
新北市三重區昨（11）日深夜發生一起槍擊案，44歲的林姓男子不滿高姓女子與自己分手後另結新歡，當街掏槍對高女和高女男友連開5槍，兩人驚慌躲避，但仍各被擊中一槍送醫，幸好沒有生命危險。林男開槍行兇後逃逸，警方全力追緝，於今晚10點22分左右在苗栗竹南逮到林男，當時林男正想打公共電話。警方目前已將林男帶回三重警局做筆錄，釐清案情。
據了解，林男因為不滿高女分手後與王姓男子交往，不斷上門騷擾，高女因此向法院申請保護令，原訂今日開庭。不知是否因此更加激怒林男，竟於昨晚當街開槍想要殺害高女與王男。
案發時林男躲在高女家住處附近，見到高女與王男出現後便衝上前去開槍，近距離擊發一連開了5槍，極其兇殘。幸好高女與王男不斷躲避，沒有被打中致命傷，高女左小腿中彈，王男則是胸口中彈，傷勢較重仍在醫院治療，但都沒有生命危險。
林男開槍後搭計程車逃逸，警方循線調閱監視器逮人，在苗栗順利抓到林男，當時林男正在打公共電話，疑似想找人接濟。警方將林男帶回三重釐清案情，全案目前朝殺人罪嫌偵辦。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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